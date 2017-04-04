日本农业企业获大学生青睐

农业作为一类可就业的岗位正在大学生等年轻人中间赢得广泛关注。这是因为，农业企业的增加使原本并非出身农家的年轻人也有了就业于农业的可能性，就像到普通公司就业一样。在老龄化造成农业人口减少的情况下，这种“可就业”的农业横式能否作为新的就业渠道得到发展，受到越来越多的关注。
今年3月下旬，东京举办的一次号称日本最大规模的农业就业岗位招聘会，共有47家农业企业参加，到场应聘的500多名学生认真听取了招聘方的相关介绍。
据招聘会举办方介绍，有关农业就业岗位的招聘会自2013年以来就开始举办，本次招聘会已是第十届。最初参加招聘会的年轻人不过100人左右，但近期幵始不断增加。
希望到农业领域工作的年轻人增加的原因是，农业企业作为一种新的就业渠道开始受到欢迎。
熟知农业经营的九州大学教授南石晃明分析认为，作为个人要想幵始农业经营，就要花费巨大成本取得农地和农用机械，而到农业企业就业则不需要这些费用，还可进修攻业技术，收入也稳定。
据农林水产省统计，2000年全国农业企:业数量为5272家，到2016年已增至近4倍，达2.08万家。目前日本农业人口的丰均年龄已超过66岁，许多农家出现后继乏人的局面，法人化的大规模农业公司正在增加招聘人数。另外，农业的形象也在发生巨大变化。过去农业被视为“脏累差”的典型，而现在越来越多的年轻人认为，农业已是一项具有创造性的工作。（日本《读卖新闻》）
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