李显龙与王岐山相见欢

综合讯，正在中国首都北京访问的新加坡总理李显龙，今天和中纪委主席王岐山会见。
李显龙昨天抵达北京时，在Facebook上提及，他此行将和王岐山会见，令外界眼睛一亮。
据联合早报网引述王岐山在会见开场白中说：“得知在这个时刻来访问中国提出要见我，我很意外，但是我非常高兴，所以我就经过请示，今天就能够和你和夫人见面。”
王岐山的这番谈话显示，是李显龙主动要与王岐山见面的。
王岐山在2008年至2012年担任副总理期间，曾与新加坡几任副总理联合主持新中双边合作联合委员会（JCBC），JCBC是两国政府间最高级别的年度双边合作机制。
在十九大召开前，李显龙主动要求会见王岐山，这似乎显示，新加坡不忘老朋友。
王岐山在会见中表示，从80年代中国改革开放以后，中方就十分关注新加坡，而他个人和新加坡的交流多多。
王岐山提到新加坡已故的开国总理李光耀时说：“特别是当时令尊大人领导新加坡的时候，我有幸和他多次单独见面聊天。他是个充满政治智慧的高人。每次和他交谈，受益匪浅。他和我们毛泽东主席，周恩来总理，邓小平，江泽民主席，胡锦涛主席，包括习近平主席，都多次见过面。他的离世，我感到非常悲痛。他是个伟人。”（编者注：李光耀首次正式访华时，周恩来已经去世。）
李显龙则说：“非常感谢你能够在中国即将召开十九大之前繁忙的时间，专门拨冗会见我和我的夫人以及代表团。非常感谢中方能够抽时间会见，也感谢你对新中关系的关注，不断提升新中合作。”
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