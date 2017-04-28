中国煤老板洽购新加坡电信运营商“第一通”（M1）

新加坡讯，媒体引述知情人士透露，中国山西煤炭商美锦能源和宽带资本已参与新加坡电讯商运营商第一通（M1）的竞购，双方分别提交了第一轮报价。
彭博社27日报道，美锦能源和宽带资本参与了对14亿美元新加坡无线移动运营商M1的竞购，已经分别提交了第一轮报价。
同时，巴林电信集团和一些私募股权基金也提交了没有约束力的报价。
金融界试图向美锦能源求证，获公司证券事务部门告知，“董秘和证代均在外地出差，五一后才回公司，故不方便回复。”而宽带资本董事会秘书告诉金融界，“其本人并不知晓，需要核实一下。”但截至发稿，尚未得到宽带资本方面的证实。
美锦能源对M1的竞购让人浮想联翩，毕竟前脚公司刚宣布要成立一只10亿规模的股权投资基金，后脚就在海外市场扫货。
值得一提的是，美锦能源的第一大股东为美锦能源集团有限公司，持股77.29%，其股东均为姚俊良家族成员。按照停牌价计算，姚氏家族持有上市公司的财富为215亿元。另外，该家族还曾是“山西首富”。
新加坡第一通是新加坡三大电信运营商之一。最近，新加坡批准了第四家移动电信运营商的许可。新加坡当局说，希望引入更多的竞争者，降低电信价格并改善服务。
目前，第一通的最大股东Axiata集团、吉宝电信交通、新加坡报业控股，已经委任摩根士丹利协助探讨出售股份的可能性。
田溯宁创办的中国宽带资本，据了解正在联手其他金融投资者洽购新加坡第一通。
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