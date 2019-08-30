中国推进汽车平行进口 提升贸易便利

中国商务部表示，进一步促进汽车平行进口发展，对经国务院批覆的汽车整车进口口岸，汽车整车年进口数量达到1000辆的，可在报备相关工作方案后，执行汽车平行进口相关政策，汽车平行进口工作实现常态化制度化。
商务部等7部门最新印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》，允许探索设立平行进口(俗称水货)汽车标准符合性整改场所，推进汽车平行进口工作常态化制度化，并要求进一步提高汽车平行进口贸易便利化水平。
该意见称，当前还存在平行进口汽车整改场所设立程序不明确、贸易便利化水平有待提升、政府监管需要强化等问题。
意见称，在风险可控、依法合规前提下，允许已开展汽车平行进口工作的有关省市，在海关特殊监管区域内设立标准符合性整改场所，明确了整改场所设立的基本程序、整改项目范围，便利企业开展整改业务，降低企业经营成本，并要求有关地区切实加强整改场所监管。
同时意见要求，加强平行进口汽车产品质量把控，规范平行进口汽车登记管理，强化试点企业监督管理，切实加强组织实施。
下一步，商务部将会同相关部门指导有关地区落实好《意见》及相关政策措施，促进汽车平行进口持续规范发展。（信报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost