中美两大新型驱逐舰：055型大驱将护卫国产航母

美国《国家利益》双月刊网站5月28日刊发戴维·阿克斯的文章《海军对垒：美国朱姆沃尔特级驱逐舰对中国055型驱逐舰》称，2016年10月15日，在美国东海岸的巴尔的摩，经过漫长而造价高昂的建造过程，美国海军终于让“朱姆沃尔特”号导弹驱逐舰入列服役。
长600英尺（1英尺约合0.3米）、排水量1.45万吨的“朱姆沃尔特”号是三艘隐形对陆攻击驱逐舰中的第一艘。但它并不是这个重量级的独苗。就在美国人庆祝“朱姆沃尔特”号入列的同时，在地球另一端的上海一家造船厂里，中国海军正在努力建造它自己的1.4万吨级水面战舰。
055型驱逐舰刚刚开始主体建造工程，可能在2018年以前都不会入列。但当它入列时，055型可能会成为亚洲体型和威力最大的水面战舰。
目前尚不清楚055型将作何用途，但是种种迹象表明，它将成为目前正在大连建造的中国新国产航母的主要防空护卫舰。
055型驱逐舰很可能不会成为朱姆沃尔特级的直接竞争对手。美国海军应该不会将“朱姆沃尔特”号和它的两艘姊妹舰编入航母战斗群，而是很可能派遣这种大型驱逐舰在陆地附近进行单独巡航，以充分利用它们能够躲避雷达的舰体设计和两门155毫米舰炮——这两门舰炮发射的炮弹射程在80英里（1英里约合1.61公里）以上，从而能够支持两栖登陆和特种作战行动。
055型与朱姆沃尔特级的差异十分明显。
055型驱逐舰号称拥有相当传统的舰体外形和上层建筑，只通过封闭式前甲板、倾斜的上层建筑正面和整体式桅杆，略微尝试了减少雷达反射面积。
相比之下，朱姆沃尔特级从龙骨开始就采用了隐形设计，包括船舷内倾式舰体、全封闭式传感器和炮塔。可以说，朱姆沃尔特级驱逐舰有着更大的隐形需求，因为它们可能会单独航行并靠近敌方海岸线。
055型驱逐舰据说拥有128个能够发射防空导弹及其他导弹的垂直发射单元——比美国海军拥有最多武器装备的水面战舰提康德罗加级巡洋舰还多6个发射单元。
朱姆沃尔特级只有80个发射单元。这些发射单元分布在朱姆沃尔特级的舰体边缘——其设计理念是让这些导弹发射单元同时起到“装甲”的作用，在一定程度上吸收敌方导弹或炮弹的撞击力。而055型自己的导弹显然位于安装在舰体中部的发射单元中，就像提康德罗加级巡洋舰和其他军舰一样。
朱姆沃尔特级的设计者牺牲了导弹发射能力以换取抗打击能力。055型的设计者则恪守了传统的设计原则，牺牲了抗打击能力以使火力最大化。
从很多方面来说，055型只是一种改进型，而不是革命性的。相反，朱姆沃尔特级驱逐舰突破了军舰设计的限制，也许能够开拓新的作战理念。
055型驱逐舰之于中国的作用，很可能是美国“宙斯盾”巡洋舰或驱逐舰已经起到的作用，那就是保护航母。不过，朱姆沃尔特级还可以进行近海火力支援——055型肯定无法复制这种能力。
事实上，庞大的体积也许是美中两国各自的1.4万吨级水面战舰唯一共有的重要特征。
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