中菲联手缴获605千克病毒

菲律宾国家调查局官员周一宣布，他们在周末缴获了来自中国的605千克高纯度毒品甲基安非他命。调查局官员说，这些毒品是在菲律宾首都马尼拉的仓库里缴获的，黑市价值相当于1.2 亿美元。他们还说，中国政府事先向他们提供了情报。这项行动是菲律宾国家调查局与毒品管制局、警察和着中菲联手海关共同进行的。菲律宾海关接到了中方有关大量毒品运到马尼拉的通报,并把通报的内容转给了国家调查局。据美联社报道，国家调查局周五和周六缴获了505千克毒品，这些毒品藏在印刷机的滚筒里。
还有100千克是在另外一个仓库里缴获的。甲基安非他命俗称冰毒。菲律宾执法当局拘留了接收毒品的两名男子。资料显示，中国境内生产的化学合成类毒品(以冰毒为主)以及制作这些毒品 的原料是菲律宾境内毒品的主要来源之一。此外，来自中国沿海地区的贩毒团伙还向位于菲律宾的制毒工厂派驻化学合成“专家”。
根据菲律宾毒品管制局的数据，从2015年1月至2016年8月期间，在菲律宾因毒品犯罪而被捕的77名外国人中， 将近三分之二为中国大陆人，共49名，另外还有13名台湾人和5名香港人。据路透社报道，这些毒品和原料大多由贩毒团伙在菲律宾沿海交给当地渔民，再被运送到菲律宾各地的工厂里。来自中国的制毒“专家”大多持旅游或商务签证，在这些隐秘的工厂里指导冰毒的合成。去年9月，菲律宾警方在一次缴毒活动中抓获了5名中国“专家”。没有人知逍在菲律宾境内有多少这样的工厂以及制造出了多少毒品。
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