中国首次为艾滋病感染者设独立高考考场

一年一度的高考又只有几天的倒计时了。
在山西临汾市，将迎来一个特殊的考场和一批特殊的考生……
记者了解到：经批准，临汾红丝带学校高中班的16名毕业生，将在该校设立的标准化考场单独进行高考。“这是中国首次为艾滋病毒（HIV）感染者设立独立的高考考场，具有划时代的意义。”该校校长郭小平说。
临汾红丝带学校是中国目前唯一一所艾滋病患儿学校，2011年12月1日正式挂牌成立，纳入国民教育序列。学校共有来自全国的学生33人，他们在校吃、住、穿、医疗等费用都由学校无偿提供。十几年来，校长郭小平抚养和教育这些艾滋病患儿成长，与他们结下了近乎父子的深厚感情。
“虽说社会进步了，但要说完全没有歧视，还不现实！如果我们的娃娃与外校的学生同场考试，可能有一些人会有抵触。在我的提议下，经教育和招考部门批准，今年在红丝带学校设立单独考场。”郭小平说。
“红丝带”学生首次参加高考，为艾滋病毒感染者设立独立高考考场，这在中国还是第一次。网友们纷纷为他们鼓劲加油，也有网友担心：“高考可以分开考，那大学呢?学校会录取吗？录取了怎么住？难道其它同学就不会搞孤立吗？在这方面需要解决的问题还很多！”
确实，这些孩子要面临的压力是大多数孩子难以想象的。
红丝带学校的其中一名高考生在《一名感染艾滋病病毒的学生高考前的公开信》里这样写道：
“我要上大学，要实现我的梦想，要回报疼我爱我的人。离高考越近，我的心揪得越紧，总有许许多多的困惑在不时缠绕着我。不知道大学的大门能不能向我敞开，不知道大学的老师是否能像接纳正常学生那样接纳我，我不知道大学的同学愿不愿意与我同桌学习，同室生活……”
分开参加考试只是越过了第一道坎，以后他们还会面对很多。
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