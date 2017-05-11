马克龙胜选重振欧盟信心

美国《华盛顿邮报》网站5月8日刊发美国西北大学政治学教授梅·K·戴维斯·克罗斯的文章《马克龙的胜利表明为何现在已经到了停止对欧洲感到恐慌的时候》称，人们对最近法国和荷兰选举的高度关注清楚表明，围绕欧盟的问题，社会存在一种恐慌。全世界人民的眼睛都在密切关注着这些选举，而在以往，这些选举很少会引起外人注意。
文章称，虽然英国脱欧公投和特朗普当选总统使人们似乎认为，在这个世界上任何事情都可能发生，但能够退回来以一种更审慎的观点来看问题是很重要的。事实证明，人们对欧盟的悲观看法言过其实。
埃马纽埃尔·马克龙周日当选法国总统一事应该可以终止这种恐慌。有强烈的迹象表明，欧盟正在进入一个重新充满活力的阶段。
首先，在此前进行的一系列欧洲选举中，最初人们害怕极端分子会获胜，但最终的事实证明了民众对主流的亲欧盟领导人的支持。马克龙在总统选举中战胜极右翼的玛丽娜·勒庞只是这一系列事件中的最新例子。
其实，早在昨天结果出来之前，欧盟就以多种方式展现出韧性。去年夏天，在英国脱欧公投的三天后，西班牙的选举就加强了对中间派首相马里亚诺·拉霍伊的支持，而该国持欧洲怀疑论的政党表现则远逊于预期。
文章称，2016年12月，人们又开始担心来自右翼民粹政党奥地利自由党的诺贝特·霍费尔会在选举中赢得足够多的支持而获胜。但亲欧盟的候选人又一次轻松地击败了他。
今年3月，在荷兰大选中，我们又看到大家担心海尔特·维尔德斯领导的极右翼自由党会获胜。但首相马克·吕特轻松战胜维尔德斯，再次表明对极端主义的恐慌被夸大。
当然，在刚刚结束的法国选举中，尽管人们大谈勒庞可能获胜，但亲欧盟的独立候选人马克龙还是锁定了他的领导地位。展望未来，在今年9月的德国选举中，一名支持欧盟的总理无疑将与马克龙一起，共同打造一个强大的法德轴心。长期以来，法德轴心都被看成是欧盟这项欧洲工程的发动机。
第二，这些选举指出了欧洲一个更基本的转变：拒绝民粹主义。是的，至少从2017年1月以来，为了回应极端分子的势力扩张，一大批反民粹主义者从欧洲各地涌现出来。仅仅在几个月的时间内，这场被称为“欧洲脉动”的新兴运动已吸引来自100多个城市的大量民众走上街头，表达他们对包括一体化、世界大同和包容在内的欧洲价值观重要性的强烈支持。这场运动是普通欧盟民众在用一种可见的方式挑战民粹主义极端分子，因为他们意识到，如果他们保持沉默，极右翼反欧情绪将真实地从根本上改变他们的生活方式。
第三，与民粹主义情绪衰落同时到来的是挺欧情绪的大幅增长。根据一年两次的“欧洲晴雨表”调查，对欧盟的整体信任度已经提升，并且达到了自2011年秋季以来的最高水平。民众对欧盟的信任度一直高于对各国政府的信任度，有67%的欧洲人现在觉得自己是欧盟公民，这是有史以来的最高比例。有69%的人希望采取统一的欧洲移民政策，这表明欧洲人感觉到，要想解决欧洲目前面临的最大挑战，还是要在欧盟层面上进行。
最后，当然还有英国脱欧。不可否认，英国即将离开欧盟这一点对过去60年努力争取而来的欧洲团结是一次不幸的打击。但欧洲领导人已经将英国脱欧转变成一个优势。就在英国脱欧公投的数日后，欧盟公布了其“全球战略”，概述了欧盟谋求更连贯和更具战略性外交政策的几种方式。此后，法国和德国提出创建一个真正的防务联盟。各成员国同意在英国脱欧不能继续行使否决权之后，设立一个总指挥部，进行更密切的军事合作。
文章称，没有任何理由让英国脱欧和特朗普所带来的恐惧影响到未来欧洲维持安全与稳定的机会。
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