特朗普的不确定性令韩国忧心

美国《外交政策》双月刊网站5月8日刊发 美籍韩裔作家金淑姬的文章《韩国担心金正恩，但更担心唐纳德·特朗普》称，前不久，从首尔回到美国后，我惊讶地发现美国人处于对朝鲜的恐慌状态中。然而，在韩国，民众更担心的不是朝鲜疯疯癫癫，而是美国疯疯癫癫。
文章称，昔日首尔与华盛顿共同对付平壤的三角关系退化成了两组对立关系：美朝对立与美韩对立。
一个中等体量的国家夹在大国之间是很艰难的，就像韩国人有时候自嘲的那样，鲸鱼打架，虾背开花。这些情况造成的一个激烈反应是，韩国逐渐形成强烈的民族自豪感。如果听说有谁看低自己的国家，韩国人会牢记心头。
文章称，特朗普扬言终结与韩国的自由贸易协议，特朗普说这份协议“令人讨厌”，他还违背此前的协议，要求韩国为安装美国的“萨德”反弹道导弹防御系统埋单。
美国这种一而再、再而三的怠慢在韩国大选的辩论过程中戳到了痛处。社交媒体出现了对美国这种专横欺凌做派的愤怒。
不过，韩国民众对特朗普欺凌做派的反感还因为长期的反美情绪而加剧。韩国人一向对美国在韩国驻军五味杂陈。这种情绪有时候会剧烈高涨，比如2002年几名美国军人意外碾死两名14岁的女孩，美国的军事法庭却判他们无罪。在“萨德”与特朗普的共同作用下，韩美关系可能迎来又一个这样的时期。
文章称，第一个获得特朗普政府邀请的外国政要是日本首相安倍晋三，但是这个国家曾经血腥占领韩国将近40年的时间，至今为许多韩国人所憎恨。
之后，美国又突然威胁要拿出部署“萨德”的10亿美元账单，这件事发生在距离总统选举不到10天的时候，简直是给韩国人一记耳光。这些事桩桩件件或将不断累积反美情绪。
另一方面，特朗普政府对朝鲜的态度摇摆不定。特朗普承诺撇开中国“解决朝鲜问题”，然后又轰炸叙利亚和阿富汗，这样做是为了吓唬平壤。朝鲜再次进行导弹试验后，特朗普又说，如果能够与朝鲜领导人金正恩会面，他会感到很荣幸。这些举动显著的特点是，特朗普政府的亚洲政策总是将首尔放在后面考虑。
文章称，特朗普政府没有理由与韩国为敌。鉴于文在寅热切盼望与朝鲜接触——他以前说过，他愿意先访问平壤再访问美国——韩国新政府会以专业精神与朝鲜磋商，这是特朗普本人承认不容易的事情。
要挽救韩美快速恶化的联盟关系，特朗普必须停止对韩国的怠慢。
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