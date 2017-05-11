对英国冷战期间的反间谍人员来说，他是一名坚定的苏联间谍，有可能还是著名的“剑桥间谍帮”中最有能力的特工之一。而对他的家人来说，他是一位优秀的语言学家和高级外交官，因其左翼政治态度而受到麦卡锡主义者的政治迫害。
如今，在他去世50多年后，基尤国家档案馆公布的英国军情五处历史档案对于德斯蒙德·帕特里克·科斯特洛有争议的一生有了新的阐述。
这位在新西兰出生的学者、士兵和外交官从未面临过间谍罪的指控,但档案显示，军情五处追踪了他30年。但科斯持洛的儿子否认了挡案中的内容，称指控其父母的证据“相当薄弱”。他的父亲被控在其整个职业生涯中都是一名间谍，在他死后，军情五处历史学家根据克格勃挡案，认定他是苏联最重要的间谍之一。
科斯特洛及其公开左翼观点首次引起军情五处的注意是20世纪30年代 他在剑桥大学学习期间，金·菲尔比和他的间谍帮就是那个时代被苏联招募的。
他的政治观点令他失去了在英国埃克塞特大学任教的机会，但那并没有影响他四年后在新西兰外交部谋得职位，并且在驻莫斯科大使馆担任二秘。
基尤国家档案馆专家理查德-邓利说，据说科斯特洛告知新西兰总理他“有一点左翼”,但总理只是跟他说：“没事，有一两个共产党员在莫斯科不会影响我们。”
邓利说，档案显示英国多次试图换掉科斯特洛,但新西兰表示在没有证据的情况下不会解雇一个最能干的外交官。
他的在职使得英国和美国不愿分享情报，科斯特洛最终在1955年被迫离职。他回到英国，恢复其在曼彻斯特大学的学者生涯。
邓利说，记录显示，军情五处30 年中一直在追踪科斯特洛，在他是否是外国间谍还是“仅仅是一个政治上活跃的人”之间纠结。但随着时间的推移，怀疑变得越来越坚定。
科斯特洛死于1964年。邓利说：“他死后，公开争论仍在继续,今天公布的文件将为了解这个人提供新的有趣信息，但可能无法让任何一方完全满意。这个故事似乎还有更多的要探寻。”（英国《每日电讯报》网站）
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