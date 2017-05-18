亚洲大企业盈利止跌回升 净利润同比增长17%

日媒称，亚洲企业收益正在增加。亚洲主要上市企业日经亚洲300指数成分股公司2017财年的净利润总额将时隔3年转为增长。韩国和台湾等东亚地区的半导体等IT相关企业发展迅猛，印度和东南亚地区的消费相关行业增长明显。市场期待亚洲企业业绩好转，日经亚洲300指数也攀升至两年来的高位。
据《日本经济新闻》5月16日报道，截至5月1日，本报以日经亚洲300指数成分股公司中自2006财年可以进行连续比较的262家公司为对象进行了统计。2016财年净利润比前一财年减少了5%。据日经捷讯公司和金融数据软件公司根据全球分析师的预测得出的平均值，2017财年净利润预计比前一财年增长17%。
总体而言，发挥带动作用的是以半导体等为主的东亚IT相关产业。
韩国三星电子有限公司4月下旬公布的2017年第一季度净利润是7.68万亿韩元（约合474亿元人民币），同比增长46%。公司专务李明振在记者会上强调：“将大幅增加对闪存和有机电激发光器件的投资。”据市场预测，该公司本财年净利润将比前一财年增长近70%。
台湾积体电路制造股份有限公司一季度净利润为876亿元新台币（约合200亿元人民币），同比增长35%，创下历年同期的新高。公司联合首席执行官刘德音表示：“很多领域对高性能半导体的需求增加了。”
中国网络服务企业业绩良好。腾讯控股公司2016年净利润为410亿元人民币，比前一年增加约40%。随着微信用户的增加，腾讯公司的利润稳步增长。2017年净利润预计将比前一年增加30%以上。
在东南亚和印度，消费相关企业业绩明显好转。印度尼西亚最大食品公司印多福食品有限公司2017年第一季度净利润为1.2万亿印尼盾（约合6.2亿元人民币），同比增长11%。方便面、牛奶、点心和调味料等销量增长迅速，今后也将维持较好销路。
印度最大汽车制造商马鲁蒂-铃木公司2016财年（2016年4月至2017年3月）销量达157万辆，比前一财年增加10%，净利润达734亿印度卢比（约合79亿元人民币），比前一财年增加37%，销量和净利润均创下历史新高。公司财务总监不无期待地表示：“到2020年必然会达到200万辆的销售目标。”
2月将武汉钢铁合并进来的中国宝山钢铁股份有限公司第一季度净利润达37.9亿元人民币，是去年同期的两倍。据市场预测，全年的净利润将比前一年增加40%左右。不过，宝钢股份宣布将下调钢材价格。收益复苏的趋势也可能被打乱。
日经亚洲300指数15日收于1218.52点，比上周末上升6.54点。从国别来看，韩国、印尼和印度的股市都处于最高值区域。除此之外，台湾股市也处于17年来的高位，香港股市也攀升至1年零10个月以来的新高。
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