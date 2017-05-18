“勒索病毒”肆虐推高比特币泡沫 价值秒杀黄金

2017年比特币大热，但同时对比特币泡沫破裂的担忧也与日俱增。最近黑客袭击了西班牙、俄罗斯和英国等多个国家的电脑，并要求受害者支付相当于300美元的比特币才能将重要文件解锁。迄今为止，这场网络袭击已经影响到全世界超过100个国家的将近12.5万台电脑。
据西班牙《消息报》网站5月15日报道，虽然此次网络袭击规模庞大，但是目前为止黑客仅收到几万美元的赎金。这个数字与袭击造成的损失不可同日而语。由于比特币具有全球收款、匿名交易、去中心化等特点，非常难以追踪，因此备受网络犯罪分子青睐。比特币交易不必依赖于任何银行系统或者中间人，犯罪分子获得赎金后随时可以将比特币兑换成自己需要的货币。
尤其是最近一年来，比特币备受追捧。2016年比特币大幅升值了96%，今年头5个月升值势头依然不减，并且屡创新高。1比特币的价格甚至超过一盎司黄金。
根据CoinMarketCap对比特币价格的实时追踪，比特币对美元汇率从今年1月1日的1比特币兑978.62美元持续上升至1比特币兑1756美元。然而，比特币的汇率波动性也非常大。
比特币诞生于2009年，它对美元的汇率在2013年11月就曾超过1：1000，然而到2015年1月曾大跌至1：200。但后来比特币的表现一直比较平稳，没有再现如此大的波动。
引发比特币飙升的原因有很多，各国政府的态度也起到一定作用。今年3月日本将虚拟货币定义为一种新型的支付方式，未来几个月俄罗斯也有望朝着这个方向迈出新步伐。然而，美国似乎还没有做好准备。今年3月美国证券交易委员会没有批准比特币交易基金。
如今比特币的总量达到1630万个，相当于286.92亿美元，在全球加密货币市场当中占了半壁江山。无论如何，这场网络袭击必将把比特币再次推上舆论的风口浪尖。比特币的规范化使用已经成为让各国政府头疼的问题，最近欧盟已经考虑对比特币交易采取规范措施。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost