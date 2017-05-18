为对抗中国航母崛起，日本实施“西南诸岛不沉航母”战略

日本《经济学人》周刊5月16日刊发国际问题评论家丸山浩行的文章《日本将西南诸岛建成“不沉航空母舰”》称，中国开始争取成为拥有4艘大型航空母舰的“航母大国”。本文将分析中国致力于大量建造航母的目的以及日美两国的对策。
对在南海、东海致力于“凭借实力”的中国来说，可以依靠舰载战斗机的攻击力，在南海、东海确立航空优势、海上优势的航母舰队，是中国现在最需要的实力。
中国2012年将改造的乌克兰二手航母辽宁舰投入使用。最近下水的国产航母依然是滑跃起飞方式，正在上海建造的第二艘国产航母可能将采用电磁弹射方式。虽说如此，但中国真正成为“航母大国”将在2020年建造核动力航母之后。如果中国拥有两艘以上安装两套电磁弹射装备，70多架战斗机、攻击机和预警机可以连续起飞的航母，那么中国在南海、东海“借助航母战斗群”将确定无疑。越南、菲律宾和印度尼西亚等国将无力进行抵抗。抵御“航母大国中国”在钓鱼岛及其附属岛屿等西南诸岛的军事压力，对日本来说并非易事。
针对“航母大国中国”的崛起，日本已经着手制定东海封锁对策。在现行“中期防卫力量整备计划（2014年至2018年）”和下一个“中期防卫力量整备计划（2019年至2023年）”中实施的“西南诸岛不沉航母”战略就是对策。
在奄美、冲绳、宫古和八重山等西南诸岛要地集中部署：一、航空自卫队超音速远程（300公里）新型空对舰导弹（ASM-3型超音速导弹）；二、新研发的陆上自卫队改良型12式地对舰导弹；三、海上自卫队P-1反潜机、P-3C反潜机搭载的新型空对舰导弹，对中国航母构成威慑。
航空自卫队的F-2战斗机可以搭载4枚ASM-3型超音速导弹。如果有事时在那霸机场紧急部署两个飞行队的40架F-2战斗机，就可以使用160枚ASM-3型超音速反舰导弹。陆上自卫队装备有12式地对舰导弹的一个团共拥有192枚导弹。紧急部署一至两个团，最多可以发射384枚12式地对舰导弹。航空自卫队P-1反潜机载有8枚导弹，P-3C反潜机载有4枚空对舰导弹，动用10架P-1反潜机、20架P-3C反潜机，就可以对中国航母发射160枚导弹。
而且，自卫队的战术数据系统将航空自卫队、陆上自卫队和海上自卫队的反舰导弹部队的作战连接起来，秘密搜集的中国航母位置和行动等情报，在数据系统上实现共享。因此，三个自卫队不是各自发射反舰导弹来阻止、击退中国航母舰队在钓鱼岛等采取的行动，而是在政府和统合幕僚监部等政府和自卫队的统一作战指挥下行动。
美国也对中国成为“航母大国”的动向感到神经紧张。美国拥有10艘尼米兹级核动力航母，1艘最新的福特级核动力航母，还有在建造的福特级核动力航母，名符其实是世界第一的“航母超级大国”。
美国感到神经紧张的理由有一个，即如果中国拥有4艘航母，就存在中国将更有力地牵制、妨碍美国南海“航行自由”行动的危险。因此，特朗普政府大幅增加国防预算，计划追加建造福特级新型航母。
可以预测，特朗普总统将一面增强美国海军力量，一面支持日本西南诸岛的“不沉航母”战略，与变得强大的中国海军对峙。
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