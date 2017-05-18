印度缺席“一带一路”论坛 莫迪被批犯“巨大错误”

美媒称，印度媒体全面报道了5月14日至15日在北京召开的“一带一路”高峰论坛，并且几乎所有媒体都在报道中点出：印度是全球各大经济体中唯一缺席这次论坛的国家。
据美国之音电台网站 5月16日报道，几年来，对于中国提出的“一带一路”倡议，印度一直采取一种消极的态度。据报道，对于莫迪政府缺席“一带一路”峰会，印度媒体展开了广泛的讨论。与以往压倒性支持莫迪政府决策有所不同，这次的讨论中出现了相当数量批评莫迪的声音。
《印度斯坦时报》专门强调：“即使是美国、韩国、日本这样的与中国关系不睦的国家也派出了较高规格的代表团……，而菲律宾、越南这样与中国存在领土主权冲突的国家派出了元首级人物参加会议……”。
印度著名媒体人、中印关系专家尚卡尔·杰哈认为，印度的消极态度来源于“它对中国意图的不确定性”。大多数印度战略学者强调“一带一路”倡议对印度在印度洋主导地位的战略威胁，使得中国势力从北方（巴基斯坦）、东方（孟加拉和缅甸）、南方（斯里兰卡）将印度包围起来，从而严重限制了印度的影响范围。他表示：“这种对中国‘企图’的解读过于‘以印度为中心’。”
报道称，一向倡导中印之间加强合作的尚卡尔·杰哈表示：“中印正面临着一个世纪性的机遇，这一机遇不但会促进两国的发展，同时也会减少导致世界不稳定的因素。”“中国和印度的互补性非常明显……，两国合作的框架已经存在，这个框架正是‘一带一路’倡议。”
印度观察家研究基金会主席库卡尔尼认为，莫迪的战略顾问们给莫迪出了一个馊主意。他向《印度斯坦时报》表示：“印度不参加‘一带一路’论坛的决定，受到孤立的是印度自己。印度的担忧和顾虑是合理的，但是它完全可以去北京，并像其他一些与会者那样，在论坛的正式场合提出自己的顾虑，在官方声明中表达自己的主张。但是，不参与只能孤立自己，因为几乎全世界都去了北京，包括对中国持严重保留态度的美国和日本。”
印度外交官、前驻土耳其大使巴德拉库马尔撰文对莫迪政府抵制“一带一路”论坛提出了严厉的批评，认为“莫迪在对华政策上犯了一个巨大的错误。”他指出，从国际政治的角度来看，特朗普政府显然已经改变了对华政策，并派出了较高规格的代表团参加北京的峰会，而莫迪政府的对华政策却仍然停留在奥巴马政府“亚洲支点战略”的时代，显然是过时的、短视的。
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