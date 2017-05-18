特朗普科米风暴下，美国股市狂跌

纽约5月17日电，纽约股市17日大跌，三大股指单日跌幅均在1.5%以上。
《纽约时报》16日报道称，美国前联邦调查局局长詹姆斯·科米在一份备忘录中说，总统特朗普曾要求他停止调查前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林是否和俄罗斯存在不正当关联。尽管白宫发表声明否认此事，但这一报道仍引发了金融市场的担忧。
华尔街投资者开始出现恐慌，避险情绪升温。17日，衡量投资者恐慌情绪的芝加哥期权交易所波动指数(又称“恐慌指数”)暴涨46.38%，收于15.59。
当天，纽约股市开盘后不久三大股指已经下跌超1%，道琼斯工业平均指数和标准普尔500种股票指数创下自2016年9月以来的最大单日跌幅，纳斯达克综合指数也是自去年6月24日至今的最差单日表现。
截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌372.82点，收于20606.93点，跌幅为1.78%。标准普尔500种股票指数下跌43.64点，收于2357.03点，跌幅为1.82%。纳斯达克综合指数大跌158.63点，收于6011.24点，跌幅为2.57%。(新华社)
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