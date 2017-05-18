专家：中国资本输出必须借鉴美国经验教训

澳大利亚东亚论坛网站5月16日刊发美国智库中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔的文章《“一带一路”倡议应吸取过去的经验教训》称，未来十年，中国将取代美国成为世界最大的经济体。中国的资本输出必须避免美国曾难以克服的繁荣-萧条模式，将硬物质资本与软技术知识、管理技能和当地项目所有权结合起来。中国必须在协作方面承担起相应的领导作用以及全球公共产品提供者的角色。
古普塔称，中国领导人毫不犹豫地利用强势外交来支持一项雄心勃勃的、具有战略意义的长远对外政策议程。这个倡议旨在通过基础设施项目复兴古代的丝绸之路，将亚欧经济体纳入以中国为中心的贸易和投资网络。
古普塔称，中国的硬通货储备投入发展中国家的基础设施项目要比被动地存在纽约的金融市场更好。在国际流动性供应波动不定之际，人民币的国际化应该受到欢迎。另外，双边人民币互换额度和专门的贸易支付等等，将使得接收国能够以本国货币计价，从而限制了成本和风险。
转移工业产能、改善基础设施和减少交易成本，将使发展中国家能够在具有潜在相对优势的部门开启充满活力的增长和发展上升模式——类似于中国自己早些时候的工业启动。另外，对中国和美国进出口银行对非洲贷款进行的比较并不足以证明被多次重复的说法，即中国完全是为了获得自然资源。中国进出口银行对非洲50多个国家几乎都提供了贷款——不管它们是否拥有丰富的自然资源。相反，美国进出口银行的贷款集中在能源和矿业，并局限于受优待的少数国家。
古普塔称，除金融以外，“一带一路”最大的影响将是在国际关系方面。
该倡议的著名原型——古丝绸之路——开创了一个贸易与文明交流的辉煌时期。“一带一路”的“开放地区主义”同样会展示中国实践新型国际关系的决心，对和平与发展的乐观评估也会从根本上实现后殖民时代长期拖延的南南合作的承诺。
古普塔称，从更近的历史看，中国在世纪之交的重新崛起与美国一个世纪前的崛起颇为相似。
从1890年至20世纪初，从事出口的美国制造商的比例从不到四分之一猛增至三分之二以上，农业和工业方面的剩余日益被海外吸收。到20世纪第一个十年末期乃至整个第二个十年，美国成为资本的巨大输出国，每年从纽约涌出的贷款超过10亿美元。
古普塔称，随着“一带一路”成为同样规模的中国资本输出的渠道，其设计和推出也必须借鉴那个时代的经验教训。
美国经济会定期从繁荣转向萧条，美国位于西半球的许多比较贫穷的贸易伙伴和原材料供应国也会同时面临资本和大宗商品市场的冲击。当时华盛顿未能承担起责任，提供本可以为海外暴跌起到缓冲作用的必要的公共产品（如国际发展融资、资本外逃的再循环以及稳定贷款等）。中国的资本输出必须避免类似的繁荣-萧条模式，将硬物质资本与软技术知识、管理技能和当地项目所有权结合起来。
古普塔称，未来，中国将取代美国成为世界最大的经济体。随着它变得越来越富有，中国必须在协作方面承担起相应的领导作用以及全球公共产品提供者的角色。
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