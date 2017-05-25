说唱专辑成哈佛毕业论文

【德国新闻电视频道网站5月22日报道】剧本有过了，诗集、短故事也有过了。但之前从未有人尝试过用音乐专辑来完成哈佛大学的毕业论文。现在也有了。
20岁的非洲裔美国人奥巴西·肖刚刚拿到了哈佛大学的毕业证书。同时他也书写了大学历史，因为他是首名以音乐专辑形式提交毕业论文的学生。
据哈佛大学的校报称，以前比较富有创意的毕业论文包括剧本、回忆录、诗集、短故事等形式。眼下肖刚用专辑获得了承认，说明说唱讲述的内容和诗歌一样丰富。
来自亚特兰大郊区的肖利用业余时间从事音乐创作。他的专辑尤其受到了14世纪乔叟的《坎特伯雷故事集》的启发。肖的指导老师乔希·贝尔说,这张专辑的每一首歌都从不同的视角讲述了一个故事，“对于美国社会和种族政策进行批判”。但它尤其是“一张欢乐和吸引人的专辑”。
肖表示，这些歌曲探讨了奴隶制度和警察暴力、种族隔离、“黑人的命也是命” 运动以及贝拉克·奥巴马等话题。“在美国，黑人在某种程度上介于自由人与奴隶之间。”他们是自由的，但并不平等。他在过去几年里陆续写下了这歌曲，并进行录制。当论文提交日期日益临近而肖仍想不到要写什么题目时，他的妈妈想到了将它们作为毕业论文提交的主意。
目前整张专辑在网上都可以找到。但是肖并不打算将音乐作为他的职业。他将从秋季开始在谷歌公司进行为期一年的实习。
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