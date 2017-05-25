沙特与伊朗之争加剧中东动荡

【英国《金融时报》网站5月21日文章】题:沙特与伊朗的口水战使该地区继续处于脆弱状态(作者 美国外交学会会长理查德•哈斯）
将近50年前，英国政府的表现让世人明白，英国再也无法维持在苏伊士运河以东的传统角色。当时,美国政府已在东南亚不堪重负，对美国而言,这个消息出现的时机可能再糟糕不过了。
理查德•尼克松和他的国家安全顾问亨利•基辛格抛出一套理论，由美国为其盟友提供工具，让后者在维护自身安全和限制苏联在各地区 影响力方面承担大部分责任。
华盛顿依靠沙特阿拉伯和伊朗在波斯湾和阿拉伯半岛发挥这种作用。两国很愿意这样做，因为购买军事装备的钱正是美国向两国购买石油的钱。但到了 1979年，随着伊朗国王被推翻，革命带来一个敌对的伊斯兰共和国，这个“双支柱”时代戛然而止。
沙特与伊朗仍然是中东地区最强大的国家，但与以往已截然不同，因为两国成为激烈的竞争对手，双方之间的口水战和代理人战争很容易变得更具破坏性。
这种敌意怎么夸大也不为过。沙特副王储穆罕默德•本•萨勒曼显在最近接受采访时拒绝与伊朗对话，并暗示间接冲突可能很快会升级成更直接的冲突。
他警告说:“我们不会坐等战斗发生在沙特，但我们将努力使战斗发生在伊朗。”伊朗对此作出了愤怒回应。 对于伊朗的共同担忧是美国总统唐纳德·特朗普在20日抵达利雅得时受到欢迎的最重要原因之一。然而，鉴于沙特受制于低油价、高失业率、普遍存在的腐败和不平等问题，沙特这个伙伴对美国而言的重要性目前仍不明朗。沙特副王储穆罕默德·本·萨勒曼的现代化野心受到了保守的政治与社会力量、薄弱的教育体系和日益迫近的继位斗争的阻碍。
与此同时,伊朗也并非一成不变。伊朗总统哈桑·鲁哈尼刚刚以决定性优势击败较为保守的竞争对手赢得连任。 很多人会将此解读为温和派占上风的证据，但这种观点过于简单化。这不仅仅是因为任何温和派都只是相对而言， 也是因为许多权力工具将继续掌握在依然处于主导地位的保守派领袖手中。
在可以预见的将来，伊朗将依然维持混合型政治体制，改革将是有限的。 预计伊朗还将继续雇用真主党、哈马斯等好战组织并直接投放军事力量。 这很可能转化为也门的持久冲突、巴沙尔政权的延续、叙利亚的更多内战以及伊朗在整个地区日益扩大的影响力。
沙特和保守的逊尼派盟友将很难抗衡伊朗，即便从美国购买了新式武器。同样，鉴于可能带来的后果，特朗普也不大可能把他的反伊朗言论转化为全面的反伊朗政策。这一切都表明，正如沙特副王储所警告的那样，沙特与伊朗的关系非常容易恶化。
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