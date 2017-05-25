国际社会齐声谴责恐袭罪行

【英国广播公司网站5月23日报道】据中国新华社消息，中国国家主席习近平23曰就曼彻斯特恐怖袭击事件向英国女王伊丽莎白二世致慰问电，对无辜遇难者表示深切的哀悼，对伤者和遇难者家属表示诚挚的慰问。习近平指出， 在这一艰难时刻，中国人民同英国人民坚定站在一起。
【德国之声电台网站5月23日报道】德国政府发言人赛贝特周二凌晨发布推文，称来自曼彻斯特的消息“令人震惊”，并对死者、伤者以及还在寻找亲人的人们表达哀悼和慰问。总理默克尔及外校加布里尔也分别发表声明，对英国民众表达支持。
正在中东访问的美国总统特朗普在巴勒斯坦城市伯利恒表示，发动袭击者是“邪恶的失败者”，他对曼彻斯特民众深表哀悼并会为他们祈祷。与特朗普一同出席记者会的巴勒斯坦领导人阿巴斯也对袭击行动表示谴责。
【俄罗斯卫星网5月23日报道】欧 盟委员会主席容克发表声明称，欧盟对英国曼彻斯特恐怖袭击事件表示慰问，并打算与英国一道对恐怖主义进行反击。欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼在记者会上说:“我刚与英国外交大臣约翰逊进行了交流，并承诺以欧盟机构的名义向他提供任何有益的支持。”莫盖里尼表示:“将加强情报交流，合作打击恐怖主义。”
俄罗斯总统普京向英国首相特雷莎• 梅表示慰问,并指出俄方愿意与英国伙伴加强反恐合作。普京表示,俄谴贵这一罪行，并希望幕后黑手受到应有的惩罚。
【德新社罗马5月23日电】在曼彻斯特发生致命恐怖袭击后，意大利周二说，七国集团领导人本周在西西里岛陶尔米纳举行的七国集团峰会上应该发出 “最强反恐信号”。意大利是本届七国集团峰会主办国。
意大利总理蒂蒂洛尼发表声明说：“我们现在正协商此事，以便陶尔米纳七国集团峰会可以发出或许最强烈的反恐信号，展示我们联合对抗恐怖主义的异乎寻常的决心。”.
他接着说:“我们有机会在陶尔米纳联合重申，那些杀害青年男女的懦夫将无法战胜我们的自由。”
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