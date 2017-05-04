【美国《华尔街日报》网站5月1日报道】在本周召开的政策会议上，美联储官员很可能维持利率的稳定，并深入研究何时以及以何种方式减持大量抵押债券和国债。
他们在会后声明中面临的挑战将是，承认自3月中旬举行上次会议以来出现的一系列经济增长指标令人失望,但又不表明他们准备改变近几次会议以来草拟的政策路线。这次为期两天的会议将在周二开始。
在3月的会议上，美联储官员将利率提高到0.75%至1%的 区间，并初步预计今年将出现另外两次幅度为0.25个百分点的加息。他们还可能会在今年年底时表示将开始减持手中的债券。
今年一季度，尽管调查显示家庭信心增强且股票价格上涨， 但随着消费者控制支出，国内生产总值年化增长率仅为0.7%。 这一数据不太可能在美联储引发太多惊慌，因为有迹象表明，临时性因素压制了消费，而且近几年来经济都是在年初时起步缓慢，到春季和夏季开始加速。
3月，通货膨胀也出人意料地疲软。劳工部公布的经季节性调整的消费者价格指数3月环比下降0.3%,不包括食品和能源在内的核心价格指数下降0.1%，是自 2010年以来的首次下跌。
尽管如此，官员们相信经济接近充分就业，这意味着未来几个月通胀率会缓慢上升。失业率从4.7%下降至4.5%,创下近十年来的报低水平。
美联储官员曾在公开声明和采访中表示，任何令人失望的数据都不足以改变他们的利率展望。美联储主席珍妮特·耶伦4月 10日在密歇根州的安阿伯发表讲话时说，多年来一直踩油门后，美联储现在的任务是允许“经济进行某种惯性滑行，保持平稳。”
充满活力的全球经济增长让美联储官员对最近出现的有些令人气馁的国内数据没有那么担心。
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