马来西亚学者：“一带一路”将使中马实现双赢

马来西亚《新海峡时报》网站5月1日刊发马来西亚海洋研究所高级研究员苏玛蒂·珀马尔的文章《中国的“一带一路”倡议：加强经济联系实现互利》称，马来西亚认为“一带一路”倡议将帮助其实现到2020年成为一个有竞争力的国家的经济目标。要利用“一带一路”倡议带来的经济机遇，马来西亚就应将其经济发展战略和政策协调好，并制订国际层面和地区层面的计划，以促成与中国共同实施大型基础设施项目。
珀马尔称，中国将致力于一项长期战略，以提高其在亚太地区的影响力并崛起为一个大国。这项政策的一个关键部分就是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）。中国希望通过该倡议满足对更多、更好的基础设施（例如，连接东南亚地区主要海港的运输线路）的需求，并打造一个连接亚洲、欧洲和非洲的高效陆上和空中交通网络。
不能低估加入“一带一路”倡议的经济重要性，因为它可以为希望吸引外国投资的国家提供商业和新的投资机会。根据亚洲开发银行的一份报告，2010年至2020年，亚洲基础设施开发将需要大约8.2万亿美元（约合56.5万亿人民币）的资金。
世界银行和亚洲开发银行是为基础设施建设提供资金的两家主要金融机构。在人口不断增长的同时，亚洲的经济也在加速发展，这将转化为更大的市场和更多的就业，同时也将增加建设基础设施项目的机会。在这一点上，总部位于北京的亚洲基础设施投资银行可能成为第三个为基础设施开发（尤其是“一带一路”倡议涉及的基础设施开发）提供资金的平台。
珀马尔称，在地区层面，大多数东南亚国家都将“一带一路”倡议作为其国际贸易和发展战略的重要组成部分。马来西亚加入“一带一路”倡议并与中国进行合作基于几方面的考虑。马来西亚尊重两国的和平共处以及双方为加强经济关系做出的努力。马来西亚的地缘政治位置、作为重要中等国家的地位对加强两国关系而言都是加分点。马来西亚对“一带一路”倡议持积极看法，认为“一带一路”倡议将帮助其实现到2020年成为一个有竞争力的国家的经济目标。
马来西亚总理纳吉布将出席5月14日至15日在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，以进一步加强与中国的合作。马来西亚一贯支持能够推动经济增长的地区、次区域和全球政策。2015年，马来西亚的总贸易额达到1.47万亿林吉特（约合2.3万亿元人民币），其中近90%的贸易经由马来西亚港口进行海上运输。
珀马尔称，马来西亚拥有地处“一带一路”沿线的战略位置。要利用“一带一路”倡议带来的经济机遇，马来西亚就应将其经济发展战略和政策协调好，并制订国际层面和地区层面的计划，以促成与中国共同实施大型基础设施项目。鉴于“一带一路”倡议可能是替代跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的可行计划，这一点就更加重要。马来西亚应重点关注“一带一路”倡议的主要领域，包括港口基础设施、陆地与水上运输通道、港口间合作，并提高海上物流信息技术能力。
目前，马来西亚与中国的港口合作基于一项港口联盟协议，共涉及11个中国港口和6个马来西亚港口。中国渴望投资马来西亚基础设施项目有几个原因：马来西亚政治稳定、经济增长前景乐观、贸易竞争力排名靠前，拥有可以投资开发的传统行业和新兴行业。
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