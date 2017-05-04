欧盟欲扼杀伦敦欧元清算业务

布鲁塞尔正急急忙忙拟订方案让欧盟控制有利可图的伦敦城欧元清算市场，迫使英国运营者要么搬迁要么接受欧洲当局的管理。
在英国脱欧谈判即将启动之际，欧盟委员会提出一系列挑衅性监管措施，准备在6月发布立法建议，相关立法建议将大大限制伦敦经办其主要金融业务之一的能力。
欧盟委员会的高压行动将让伦敦受挫，伦敦六年来一直在竭力抵制法国带头开展的、将欧元清算业务转移到欧元区的行动。虽然法德两国财长曾告诫称，英国脱欧将使伦敦在欧元清算领域的主导地位难以为继,但此次干预更进一步，有可能在英国脱欧之前就将位罝限制变成法律上的既成事实。
《金融时报》记者提前看到了将于4日公布的欧盟委员会政策交流草案。草案主张，如果欧盟范围内的淸算所发挥对欧盟具系统重要性的“关键资本市场功能”，则对它们的“监管应更加集中”。
草案指出，英国脱欧将对监管安排产生“重大影响”，因为它将超越欧盟监管制度在资本市场上发挥超乎寻常的作用。伦敦处理全球3/4的欧元计价衍生品，每天的名义清算额达8500 亿欧元。
草案称，对非欧盟运营者来说,“必须有基于客观标准的具体安排来确保，在中央对手方 (CCP)清算对欧盟金融市场起关键作用之时……他们受到欧盟法律框架的保护。这其中包括在必要时由欧盟直接督导和/或对地点做出要求”。
英国内阁成员认为，要求转移清算业务不切实际且在经济上不明智，只有可能提升纽约的金融中心地位。英国财政大臣菲利普·哈蒙德告诫说,这会让欧洲经济付出“巨大代价”。
英格兰银行副行长乔恩·坎利夫曾说，试图把清算业务迁回欧盟无异于“货币民族主义”，可能导致资本市场支离破碎。不过， 他表示英格兰银行支持加强国际合作以对消算进行督导，这为英国脱欧后与欧盟密切合作监督清算平台敞开了大门。一些欧盟官员认为英国会抵制这一行动。（金融时报）
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