中东大棋局：土耳其加入伊朗和卡塔尔的阵营

卡塔尔与沙特阿拉伯的边境地区可能出现第三国部队。土耳其议会已批准系列法案，允许政府扩充本国部署在卡塔尔的军队，负责训练卡塔尔宪兵。土耳其总统埃尔多安早些时候曾指责相关国家对卡塔尔实行封锁政策，表示自己准备与伊朗外长会面，而与后者亲近正是卡塔尔此次“受罚”的原因。
在中东地区，当数土耳其与卡塔尔的关系最为稳固。按照安卡拉的官方说法，卡塔尔埃米尔塔米姆是土耳其2016年7月发生未遂军事政变后第一位致电埃尔多安的中东国家领导人。两国在叙利亚、利比亚、巴勒斯坦、埃及也支持相同的伊斯兰集团，包括伊斯兰抵抗运动(哈马斯)和穆斯林兄弟会。当沙特阿拉伯2014年首次召回本国驻卡塔尔大使之时，土耳其以在卡塔尔建立基地作为回应。
据不同数据显示，从那时起，卡塔尔境内便部署了 80至150名土耳其军人。土耳其议会此次通过的最新法案允许土耳其军队扩充至数千人。之所以做出这项直接包含军事意味的决定，是因为沙特阿拉伯正在与卡塔尔接壤的边境地区举行演习。在土耳其议会通过的法案中，也专门提及了土卡两国演习的可能性。
埃尔多安曾尝试扮演仲裁者，但他现在对卡塔尔施以援手，着实令人意外。就在几天之前，他的国际事务顾问切维克还表示，冲突双方分别是土耳其的“逊尼派朋友和兄弟”。土耳其与科威特一样被视为冲突的调解国，不过，由于卡塔尔受到孤立，土耳其倾向于快速站到它的一边。在波斯湾危机的背景下，土耳其与伊朗改善关系可能是出于经济因素。尽管两国政治立场不同，双边贸易额却节节攀升。
2016年，由于俄罗斯出面调停，莫斯科、安卡拉和德黑兰在叙利亚的利益形成脆弱的平衡。美国大选前，三国表示愿意在美国和欧盟不参与的情况下解决中东问题。由于伊朗与土耳其越走越近，埃尔多安决定在与伊朗库尔德地区交界处筑起高墙。伊朗当局起初对土耳其的这项建议有所质疑，但最后还是同意了安卡拉的做法。与此同时，库尔德问题成为土耳其与美国关系中的芥蒂。
5月，埃尔多安在出访华盛顿的前一天表示，他不会容忍美国向与库尔德工人党有关的武装集团提供帮助的行为。德黑兰-安卡拉-多哈地缘政治轴心正在形成，它会令中东既有秩序遭到质疑，所以，很难说这一轴心能否持久稳定。三国联盟存续的时间完全取决于美国，而美国已表示支持沙特反对卡塔尔。在宣布封锁政策后，特朗普总统称限制措施是切断恐怖主义资金支持的第一步。包括俄罗斯在内的欧洲大国因中东问题陷入两难。
对法国来说，沙特阿拉伯和卡塔尔的投资对本国经济发展同等重要，不仅如此，巴黎数十年来一直在向两国提供政治庇护。不过，萨科齐倾向于卡塔尔，而奥朗德青睐沙特，所以，在两国之间作抉择十分困难。俄罗斯与利雅得和多哈的关系因叙利亚冲突和早前的车臣对抗难以厘清。车臣领导人泽利姆汉•扬达尔比耶夫是在卡塔尔毙命的。而沙特人站在分离主义分子那边参与作战。不过，沙特国防大臣穆罕默德•本•萨勒曼前不久曾出访莫斯科。在此之前，瓦莲京娜•马特维延科也曾访问沙特，两国还讨论了一些投资项目。但是卡塔尔对俄罗斯经济的投资也很积极，包括石油领域。（俄新社）
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