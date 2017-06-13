新加坡与中国出现修复紧张关系的迹象

中国和新加坡承诺在贸易和区域基础设施项目上进行合作，在东南亚的安全争端中，两国已经开始出现修复紧张局势的迹象。
中国外交部长王毅和新加坡的维文在周一(12日)于北京达成协议，就中国的“一带一路”贸易和基础建设的计划进行更密切的合作。维文认为，中国与东南亚的关系是稳定、平静和积极的。
这个举动表明，新加坡与其最大的贸易伙伴正在消除彼此的紧张关系。新加坡被中国怀疑自己与台湾的军事关系、支持美国在南海的军事介入，并认为对“一带一路”的计划缺乏支持。
此前，新加坡没有得到中国正式邀请，参加5月份的“一带一路”峰会。一批在台湾军事演习中使用的新加坡步兵运送车在香港被扣留两个月，一月份被释放。
新加坡总理李显龙在周六(10日)接受澳洲媒体ABC的采访时表示，中国国家主席习近平的“一带一路”是扩大与邻国商务关系的建设性途径。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授黄靖表示，中国和新加坡的领导层明白彼此的合作范围广泛。作为一个充分融入全球经济体系的区域性金融中心和发达经济体，新加坡将在“一带一路”的发展中获益匪浅。
维文将新加坡描述为“一带一路”的“坚定信徒和支持者”，并承诺与中国建立金融合作平台。他表示，中新关系良好。合作的关系很强大，有更大的发展潜力。
去年两国的双边贸易额达到660亿美元，占新加坡全球总额的13％。根据中国官方数据，新加坡也是中国第二大投资者，去年共为61.8亿美元。
王毅表示，为了推进“一带一路”，我们需要融资，他指出，我们希望与新加坡合作，利用新加坡作为金融中心的优势。（彭博社电，巨亨网中文译文）
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