半岛电视台——卡塔尔外交危机的焦点

几乎在沙特、阿联酋、巴林、埃及等国宣布断绝与卡塔尔外交关系的同时，这些国家开始对半岛电视台的电视频道和网站采取封杀措施。这种封杀并非仅仅因为它们同卡塔尔之间的争端。被指责挑拨离间、无事生非的半岛电视台现在正处于这场外交风波的中心。
抵制卡塔尔的国家已将关闭或整顿半岛电视台作为与多哈坐下来谈判的条件之一。半岛电视台一名负责人说:“他们不喜欢我们，因为我们的报道反映了阿拉伯世界的多样性。”自从1996年开播以来，半岛电视台批评海湾国家政府的报道风格在阿拉伯世界引发了争议。反对者们指责该电视台向穆斯林兄弟会等极端组织“倾斜”。在此次外交危机中，阿联酋公开敦促卡塔尔当局不要把“媒体之手”(主要指半岛电视台)伸得太长。
半岛电视台的运营负责人贾尔斯•特伦德尔说：“我们展示多样化的观点，其中有很多不一样的言论。本地区的这些国家希望只有一种符合官方版本的声音，就像在半岛电视台诞生之前那样。”特伦德尔认为，这就是半岛电视台卷入此次危机的主要原因。他说，半岛电视台是海湾地区第一家在新闻报道中引入电话连线的阿拉伯电视台，而且半岛电视台的女主持人不戴面纱，与西方媒体的女主持人一样化妆。
半岛电视台下的“赌注”获得了回报。其充满活力的报道和对地区国家政府及领导人的批评，吸引了阿拉伯世界数以百万计的电视观众，但同时也成为争议的焦点。2002年，沙特曾召回其驻卡塔尔大使，抗议半岛电视台在节目中诋毁海湾国家的内政和外交。几年前，半岛电视台还因对埃及政变的报道命被指责是穆斯林兄弟会的“代言人”。
近年来，随着一些海湾国家也效仿建立了私营电视台，半岛电视台的观众出现了部分分流。与此同时，卡塔尔与地区其他国家的摩擦也迫使半岛电视台在一些报道上降低了调门。观察人士注意到，在沙特的不断施压下，半岛电视台对利雅得的攻击性有所减弱。那么半岛电视台这一次会屈服吗？特伦德尔坚定地说:“不会。虽然我们得到了卡塔尔政府的资助和支持，但我们会坚守报道的独立性。”（西班牙《国家报》）
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