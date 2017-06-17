17岁少年高考后华山投崖，留言“吾去也，莫寻骸……”

“吾去也，莫寻骸，世间本无安心所，何事空留皮囊在人间。若说铁槛馒头是为使人挂念，倒不如挂念时便是我魂灵所在。有缘的，来世再续；无缘的，劳烦了牵绊。有恩的，下世偿还；有仇的，烟消并云散。从今两地隔，再难相见，梦里头再聚也实是难安”——这是一个17岁少年离开人世后在QQ空间中最后的留言。
6月18日父亲节，本是每一个子女向父亲感恩尽孝的时候，然而就在这一天，四川内江17岁男孩王某的父亲却痛彻心扉。
噩耗： 凌晨外出看星星失联 被发现时已遇难
王某今年17岁，内江人，刚刚参加完高考的他随母亲到华山旅游。6月16日凌晨3点从华山东峰宾馆独自出发，到距离不远的景点看星星，随后与家人失去联系。
当天早晨5点50分许，有游客在华山论剑景点处拾得王某的手机，然后通过该手机与王某的父亲取得联系。此后，家人四处寻找无果，也联系不上他。
17日22时许，记者联系上王某的姨妈许女士，她证实了这一消息，并称王某去年就想到华山旅游，所以在他参加完今年高考后，母亲便带他去了华山。“昨天（16日）凌晨3点过，他从宾馆出去看星星。当时有点冷，他妈就没陪他去。5点过有游客捡到他手机，联系上他爸爸，他妈去找就找不到了。”
王某的家人四处寻找无果后，找到了景区。景区组织救援力量搜寻后，于17日17时左右，在王某手机掉落处下方100多米的半山腰上找到了他，但孩子已不幸遇难。“人卡在石头夹缝中，目前都还没有弄上来。”截至18日17时50分许，专业救援人员仍未将王某遗体转运出来。
寻迹： 生前更新QQ说说“吾去也，莫寻骸……”
据王某的QQ空间显示，他在15日6时55分更新了一条说说，内容是：“吾去也，莫寻骸，世间本无安心所，何事空留皮囊在人间。若说铁槛馒头是为使人挂念，倒不如挂念时便是我魂灵所在。有缘的，来世再续；无缘的，劳烦了牵绊。有恩的，下世偿还；有仇的，烟消并云散。从今两地隔，再难相见，梦里头再聚也实是难安。”
从这条说说来看，王某似乎有了轻生的念头。
6月11日，王某的一名好友曾在他“到了西安”的说说下留言“千万不要想不开”。成都商报记者联系上该网友，她称自己是王某的高中同学，曾与王某同桌。
这位同学说，王某平时挺乐观，大家都挺喜欢他的。王某遇难前，她没发现王某有异常反应。但在高二她与王某同桌时，王某曾说过“自己希望哪天被车撞”，当时她觉得王某有些消极，但当时王某却笑着说“人嘛，都要死”之类的话。
“感觉他也不像是很在乎成绩的人。”该同学不相信王某会轻生，她说，王某的成绩中等，感觉能考上“二本”。她还说，王某喜欢看小说。
印象：成绩不错 性格沉稳
“这个孩子成绩好，性格沉稳。发生这样的事，真的令人心痛。”听到王某离世的消息，王某父亲的朋友刘先生深感惋惜，他告诉记者，王某的成绩是靠前的水平，“这孩子从小就听话，给人的印象很好。”
王某姨妈许女士告诉记者，王某很懂礼貌，朋友也多，性格不算很外向，但比较稳重，懂事。 据王某的同学、朋友反映，王某在现实中热爱生活，朋友也很多。
根据最新消息，该少年遗体已取出，家人希望尽快将其带回内江，预计今日下午已回到内江老家。
而对于王某是否是轻生，当地警方已介入调查，最终会有定论。
少年心语（以下是其QQ空间部分摘录）
■2014年9月28日
人生不如意之事十之八九，现实必定残酷，但梦却不是遥不可及！
■2015年3月2日
静夜，对着窗外老树发呆，对前途第一次迷茫。
■2016年1月17日
听过无数为梦不惜生命，也被教导梦想是旅途的意义。梦中有人问我在面包与梦想中做何选择，不敢回答。现在我可以说：有了面包就有了一切！生命最贵。
■2016年4月16日
卧一藤椅，观夜幕茫茫，不见桂魄，亦无星光。唯夜之如漆。目之，几欲为之所吸，如卵石坠海。神思渺茫，欲窥天地之道。星辰明灭，日月更替，四季轮转皆有定律，不为一人而改。进而思之，觉头晕目眩，周公寻余故。起卧身，入帐
■2016年9月13日
许久以来，我常常思索，我到底在追求什么？日日所做无非是为了它，夜夜所念也不过是为它，那它究竟是啥？ 终有所悟，无悔二字足矣。此无悔非是强求自己，做着能使自身无悔之事；而是以无悔之心观所行之事。向时之事便为定局，悔之何用？未来之变尚为天数，其有悔之道？手中之事，如马行危崖，未穷其道，怎知前路，悔之惶恐，其有理焉？已做之事悔之无用，不如享受其过程。得失得失，一得一失。随性而为世无可悔，乘物游心天清地宁。
■2017年6月4日
动漫+红楼，一天又走过去了
■2017年6月7日
一个是金玉良缘，一个是三生石前愿。若说是记得木石前盟，又偏与蘅芜把洞房圆；若说是狠心再无牵连，却在潇湘殒后空挂念。都道是天生灵秀，怎奈得痴字当头，叹人世苦恨情怨，原来是孽海情天。
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