财经观察：中国投资给新加坡带来新“生活方式”

新加坡大学生邱得原现在已经习惯于骑着共享单车往返地铁站到家和学校这两段距离了，这是中国投资的共享单车给他生活方式带来的改变。
今年初，中国共享单车公司ofo和摩拜先后进入新加坡市场。截至5月，仅ofo一家在新加坡的累计注册用户数就达到10万，日订单量达到2万。
享受到中国式出行便利的不仅是邱得原和其他共享单车用户们。在新加坡，被戏称为“东南亚版滴滴”的移动出行服务平台Grab正在大展拳脚。这家公司早在2015年就获得了中国同行滴滴出行的投资。它不但将快车、专车、顺风车、拼车等新的出行模式带给了当地居民，还以出行费用支付为抓手，开始涉足当地的移动支付和网络金融领域。
Grab联合创始人陈炳耀在接受新华社记者采访时说：“滴滴和我们分享了很多经验，包括如何发展顺风车，这对我们来说是很好的借鉴。”现在，Grab在东南亚的日订单数量接近250万，应用下载量超过4500万。
Grab的服务惠及的不仅仅是乘客，还有大量司机。数据显示，Grab在东南亚7个国家55个城市的签约司机超过93万人。新加坡出租车司机余先生告诉记者，他只靠在线叫车就能轻松盈利，如果再努力些，月收入甚至能接近6000新元(约合人民币29500元)。Grab透露，该公司的签约司机平均每小时收入高于东南亚地区平均工资水平32%，即便在新加坡，这一数字也达到了10%。
无论共享单车还是网约车，代表的都是近年来中国投资给新加坡居民带来的共享经济新体验。其实，中国投资对新加坡经济与民生的影响一直存在，而且在不断增强。
据中国驻新加坡大使馆经商处提供的数据，2016年中国对新加坡非金融类直接投资为42.05亿美元，占中国对东盟投资流量的45.2%，占中国向“一带一路”沿线国家非金融类直接投资总额的28.9%。
新加坡南洋国际商学院院长许振义认为，中国投资对新加坡经济的影响集中体现在两方面。首先，新加坡的一些重要设施是中资企业承建的，如地铁、组屋、公寓、路桥等。中资企业也大举进入新加坡的服务领域，如餐饮业、零售业等，给新加坡本地民众的生活带来新的便利和选择，惠及民生。其次，许多中资企业以新加坡为东南亚总部，开拓东南亚市场，如宝钢、新希望、华能;金融机构如民生银行甚至从新加坡开拓北美市场。中资企业在这些领域的投资，有助于新加坡维持东南亚商业和金融中心的地位。
“一带一路”倡议的落实让中国投资在新加坡的形象有了新改变。与以往的企业并购和运营当地项目不同，现在越来越多的中国企业是抱着和新加坡企业合作开拓海外市场的目的来新加坡投资。
中国机械设备工程股份有限公司旗下全资子公司腾新发展与新加坡星桥腾飞集团已经有过此类合作的成功经验。双方联合走出去，共同开发了印度的工业园项目。腾新发展还准备与在多甲板船型运营和管理方面具有特长的新加坡太平船务成立合资公司，开发非洲港口及内陆地区物流业务，并共同建造4艘特殊散货船以满足相关航线运输的需求。
腾新发展总经理石剑涛表示，新加坡在中国“一带一路”的投资中，一方面为中国企业提供专业和先进的服务及管理理念，一方面也得到了扩展市场，拓宽领域的大量机会，能进而将其被动等待国际市场关注和进入的服务型经济模式转变为随着“一带一路”建设主动将服务和管理输送出去，深入到国际市场的腹地去发展的新模式。
除制造业企业外，中国金融机构在新加坡的投资合作最近也多围绕“一带一路”的海外建设项目展开。它们带来的中国投资，为新加坡企业参与“一带一路”建设提供了支持和便利。
截至5月11日，中国银行新加坡分行已成功为“一带一路”相关项目投放逾90亿美元，开立约10亿美元跨境担保，投放与跨境担保两项合计超过100亿美元。中国工商银行则在2016年与新加坡国际企业发展局签署了合作谅解备忘录，为想参与“一带一路”项目的新加坡企业提供金融支持。(新华社记者李晓渝)
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