特朗普畅销书能否化解美朝宿怨

【美国《华盛顿邮报》网站6月15日报道】题：罗德曼赠送金正恩《特朗普：交易的艺术》，这可能是个天才之举
如果唐纳德•特朗普希望利用几十年来在商场上磨炼出来的谈判技巧与金正恩达成交易，那他最好再想想。前NBA球星丹尼斯•罗德曼现在正在平壤，这是他第五次造访朝鲜，他刚刚送给朝鲜领导人金正恩一本《特朗普：交易的艺术》。这意味着如果两人狭路相逢，金正恩可能会识透特朗普的招数。特朗普曾公开表示，金正恩是个“非常聪明的家伙”。
在1987年出版的这本书中，特朗普列出了谈判期间要遵循的几项关键原则一基本上这就是他的成功秘诀，比如“往大处想”和“让选择最多化”等。罗德曼此行前希望在此次访朝期间能见到33岁的朝鲜领导人金正恩。罗德曼曾经在平壤的篮球场上为金正恩唱生日歌。但他这次似乎尚未见到金正恩。
相反，罗德曼参观了“永远的主席”金日成的诞生地——这是到朝鲜观光少不了要去的一个景点——以及与朝鲜女篮队员见面聊天。周四，他把送给金正恩的礼物交给了朝鲜体育相，其中包括两件亲笔签名的篮球球衣、香皂套装、一幅美人鱼拼图和两本书一《沃尔多在哪里》和《特朗普：交易的艺术》。拼图和《沃尔多在哪里》可能是送给金正恩女儿的——罗德曼以前访朝时抱过她，那时她还是个婴儿。特朗普的书无疑是送给金正恩的。
特朗普和罗德曼相互认识——这位前NBA球星上过特朗普主持的《客人学徒》节目，而金正恩在2013年和2014年曾几次接待到访的罗德曼。罗德曼称金正恩为“一生的朋友”，并曾在推特上写道，特朗普“是我多年的老朋友”。这就使这位NBA客人成为金正恩和特朗普之间联系的纽带，并因此引起外界的猜测，认为罗德曼此次访朝可能是作为特朗普总统的特使。国务院极力否认这种猜测，表示罗德曼此行完全是私人访问。
但是，问题仍然挥之不去：标榜自己是非传统总统的特朗普或许已经请求一个打耳洞的篮球环小子去试探美朝这两个敌对国家之间进行谈判的前景。周四晚上，罗德曼在推特上贴出了一段他赴平壤前录下的视频，称这次访朝是促成美朝和平的一种努力。罗德曼的经纪人克里斯•沃洛在视频里说:“他既与特朗普总统是朋友，又与金正恩元帅是朋友，他是世界上享有这一殊荣的独一无二的人。他将努力促成两国之间的和平。”
罗德曼补充说:“这就是我们赴朝的主要原因。我们正设法把一切归到一起。如若不行，至少我们尽力了。”他说：“我们正在努力打开两国之间的大门。”《特朗普：交易的艺术》这本书里介绍了特朗普“经过时间检验的成功秘诀”。如果金正恩深入研读特朗普的这本书，那他可能会学到什么呢？特朗普在书中说:“在谈判时，最糟糕的可能是你看起来急于达成交易。这就使得对方觉得有机可乘，于是你就死定了。”因此，金正恩应当做好准备，特朗普可能表现得完全不在乎达成交易，或许他会向朝鲜半岛派出航母，或大谈可能对朝鲜动武的选项。
说起那些航母，金正恩在《特朗普：交易的艺术》中会发现，特朗普喜欢搞些哗众取宠的动作。特朗普写道:“人不可能总是往大处想，但别人这么做的时候他们还是会很兴奋。这就是为什么夸张一点并无大碍。人们希望相信有些东西是最大的、最伟大的和极出色的。我称它为真实的夸张。这是一种有益无害的夸张、一种有效的推销形式。”
金正恩在这本书里会发现，媒体对特朗普是很有用的。特朗普在书里写道，“有记者打电话问我查尔斯王子是不是真的在特朗普大厦买了一套公寓，”他既不承认也不否认，“这正是媒体想要的”。事实上，细想一下，罗德曼送给金正恩一本特朗普总统的书可能是一个天才之举。他们两人或许会意识到，他们能相处得很好。
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