俄军造舰计划：核动力驱逐舰及航母皆遭受质疑

报道称，俄罗斯海军负责武器装备的副总司令维克托·布尔苏克28日在圣彼得堡国际海事防务展上表示，俄海军打算建造新航母。
他说：“克雷洛夫中心展示的模型只是众多模型之一。其他单位也在进行研究，以确定航母的外形。”
俄海军此前宣布，将在2030年年底之前接收一艘核动力航母。国防部副部长尤里·鲍里索夫表示，建造新航母的合同或将在2025年底前签署。
研究造船的克雷洛夫中心此前宣布，正在研制排水量达10万吨、能携带80至90架飞行器的23000E风暴级重型航母。
布尔苏克表示，俄海军希望在2025年前获得至少两艘新型登陆舰。克雷洛夫中心展出的激浪级多功能登陆舰（模型）符合海军的需要，2025年前国家武装计划对其设计和建造进行了安排。
此外，海军还计划订购两艘677型拉达级常规动力潜艇。布尔苏克说：“拉达级潜艇将继续建造。未来短期内将签署向海军部造船厂订购两艘的合同。海军认为，它将成为俄罗斯的主力非核潜艇。”
布尔苏克还表示，拉达级潜艇将首先获得不依赖空气推进装置（AIP系统）。他说：“有几家设计局正在研制这种装置，进展最快的是‘红宝石’中央设计局，它已经在制造全尺寸样机。”
2015年，“红宝石”中央设计局完成了AIP系统的地面试验，按计划应从2016年起在波罗的海进行海试。
俄海军造船局局长弗拉基米尔·特里亚皮奇尼科夫此前表示，海军计划在2021至2022年接收AIP系统的成品。
美国《国家利益》双月刊网站6月28日报道称，俄罗斯海军将设计领袖级核动力新驱逐舰，但是分析家和国防工业消息人士对俄罗斯能否建造出新军舰持怀疑态度。
据塔斯社报道，海军副总司令维克托·布尔苏克28日在国际海事防务展上对记者说：“这个项目将由北方设计局开发。毋庸置疑，俄罗斯海军将拥有一批大型核动力水面舰船。‘领袖’无疑不会只建造一艘。”
这艘排水量为1.5万吨的庞然大物旨在替代俄罗斯现有的许多苏联时代的水面舰船，包括“无畏者I”号、“无畏者II”号和现代级驱逐舰。
不过，美国和俄罗斯两国的分析家——以及国防工业的消息人士——都对俄罗斯能否真正建造出领袖级驱逐舰表示怀疑。
俄罗斯海军其实并非真正需要这种军舰，另外这种军舰的造价预计非常高昂。
俄罗斯国防工业部门的一名消息人士说：“从这名将军的话可以判断，这个项目还没有敲定，只是一些‘愿景’罢了……我的看法是，这会是继1144号项目后的又一个‘废物’。”
另一方面，俄罗斯海军还打算建造一艘航母，替代“库兹涅佐夫海军元帅”号。这艘航母将于2025年定下设计方案，2030年交付使用。
布尔苏克说：“没错，海军要建一艘航母，这是肯定的。”
“克雷洛夫中心展示的只是一个实体模型。还有许多实体模型。好多设计局都在参与设计这艘航母。”
俄罗斯国防工业的那位消息人士对这一说法同样持怀疑态度。
俄罗斯卫星通讯社6月28日报道称，俄罗斯联合造船集团负责军用造船业务的副总裁伊戈尔·波诺马廖夫28日表示，在从俄国防部获得有关订单的情况下，该集团准备开始生产第五代哈士奇级核潜艇。
此前，该公司宣布开始进行第五代哈士奇级多用途核潜艇外形的设计工作，该型号潜艇将替换目前生产并被列入俄海军装备的885型白蜡树级核潜艇。
暂时仅获悉，新型多用途核潜艇将与设计的战略核潜艇保持最大限度的统一，核潜艇将配备“锆石”高超音速巡航导弹。
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