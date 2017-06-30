习近平访港 誓让“一国两制”行稳致远

境外媒体称，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平29日中午乘专机抵达香港，并在香港国际机场对媒体发表简短讲话。他强调要确保“一国两制”行稳致远。
据埃菲社6月29日报道，习近平在讲话中说，中央将一如既往支持香港发展经济、改善民生。
习近平此行将出席于7月1日举行的庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港。
报道称，在讲话中，习近平对香港特别行政区成立20年来取得的巨大成就表示“热烈祝贺”，并衷心祝愿香港再创辉煌。
习近平指出，20年来，中央始终是香港发展的坚强后盾。
他表示，将与香港各界一道，回顾这20年非凡历程，总结经验，展望未来，确保“一国两制”行稳致远。
报道称，香港现任行政长官梁振英夫妇、候任行政长官林郑月娥等特区官员在机场迎接。
数百名香港少年儿童和各界群众代表挥动手中的国旗、区旗，热烈欢迎习近平主席及夫人彭丽媛。
另据英国广播公司网站6月29日报道，习近平在机场发表讲话称，时隔9年，再次踏上这片土地，感到很高兴。
香港回归20周年，“这对国家和香港来说都是一件大事、喜事”。他表示，此行主要有三个目的。一是表达祝福。热烈祝贺香港特别行政区成立20年来取得的巨大成就，衷心祝愿香港再创辉煌。二是体现支持。20年来，中央始终是香港发展的坚强后盾。中央将一如既往支持香港发展经济、改善民生。三是谋划未来。将与香港各界一道，回顾这20年非凡历程，总结经验，展望未来，确保“一国两制”行稳致远。
习近平将参加庆祝香港回归20周年系列活动，其中的重点是主持新一届特区行政长官与政府主要官员宣誓就职典礼。
此外据台湾“中央社”6月29日报道，正在香港访问的中国国家主席习近平6月29日晚上在香港特别行政区行政长官梁振英陪同下接见特区政府官员。他致辞说，“一国两制”在香港的实践是非常成功的。
他说，按照“一国两制”伟大构想，香港实现了和平回归，改变了历史上但凡收复失地都要大动干戈的所谓定势，这在古今中外都是很少见的。
他说，香港虽然经历了亚洲金融危机、非典疫情、国际金融危机的冲击，仍然保持了繁荣稳定的局面。实践充分证明，“一国两制”是完全正确的、是有强大生命力的。
报道称，习近平还说，中央对本届特别行政区管治团队的工作是高度肯定的。
习近平6月29日下午接见行政长官梁振英，他高度肯定梁振英担任行政长官5年来的工作，特别是在维护国家主权、安全和发展利益方面作出了积极贡献。
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