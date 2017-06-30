华为将在日本开设工厂 或为中国企业首次

日媒称，中国通信设备巨头华为技术有限公司将首次在日本进行生产。该公司或于年内新设大型工厂，量产通信设备和相关器材。华为将吸收日本技术和人才，在日本和其他发达国家增加订单。海外企业的对日投资过去以业务收购和设立研发基地为主，但现在开始扩大到生产环节。这是中国企业首次在日本正式新设工厂。
据《日本经济新闻》6月29日报道，华为2016年全年收入超过8万亿日元（约合4800亿元人民币），其中智能手机销量排在世界第三位。华为在日本开设的第一家工厂将利用德马吉森精机公司此前在千叶县船桥市的厂址和厂房。在引入生产设备后，工厂最快于年内开始运转。华为当前的投资额预计为50亿日元左右，今后还考虑追加投资。
报道称，华为的主要产品是路由器等网络设备，其面向加快完善高速通信网络的日本软银等大型通信企业的销售正在增加。新工厂建成后，华为可以通过本土化生产提升面向日本市场的供应能力。
据《日本经济新闻》报道，自本世纪头十年末期以来，中国企业进入日本的情况开始受到关注。2009年，中国家电零售巨头收购了日本上市企业Laox。本间高尔夫、服装企业RENOWN等也先后被纳入中国企业麾下。
报道称，最近，中国企业在日本开设研发基地的趋势增强。大型车企长城汽车2016年在横滨市设立研发基地，开始研究电动汽车、自动驾驶等先进技术。中兴通讯也在东京开设了物联网基地。
《日本经济新闻》称，已经在日本拥有研发基地的华为，这次开始参与生产环节。日本人工成本高以前是很大的问题，但随着中国人工成本的上涨，两国之间的差距缩小。华为计划在新工厂录用大量生产管理人才，然后结合中国式的低成本大量生产，实现品质与价格竞争力的兼得。
报道称，中国一直以来扮演着“世界工厂”的角色，但随着国内经济减速，开拓海外市场成为当务之急。日本的制造业为追求低成本而投资中国的势头如今有所放缓，与此同时，今后中国制造业投资日本的趋势却似乎越来越强。
《日本经济新闻》称，中国企业扩大对日投资也面临一些难题。虽然华为已决定在日本建立工厂，但中国企业在日本建立生产基地的情况终归还是少数。不过，如果日本今后推进战略性招商引资，或许有助于日本经济的增长，甚至有可能起到防止空心化的效果。
报道称，推进国际化战略的中国企业越来越重视高附加值产品和服务。地理位置邻近中国的日本不仅是巨大的市场，而且还有高质量的基础设施和劳动力。不过，仅靠这些还不够，日本要想吸引更多的中国企业等新兴国家成长企业将日本作为生产和出口基地，还需要进一步推进自由贸易。如果日本加强与美欧合作，那么中国企业也将能够以低关税出口在日本制造的产品。
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