皇家海军回归：英国新航母“伊丽莎白女王”号起航

报道称，英国皇家海军航空母舰“伊丽莎白女王”号26日首次从苏格兰的罗塞斯出海试航。这艘6.5万吨的航母——拥有4英亩（约合1.6万平方米）的飞行甲板——及其尚未完工的姊妹舰“威尔士亲王”号是英国迄今为止建造的最大的两艘军舰。
皇家海军在其推特账号上说：“今天对英国来说是具有历史意义的一天，国家未来的旗舰‘伊丽莎白女王’号将首次出海。”
像美国的尼米兹级和杰拉尔德·福特级航母一样，“伊丽莎白女王”号在今年晚些时候正式入役前将进行一系列海试。
伊丽莎白女王级航母与美国海军的航母存在很大不同。首先，英国航母比美国现有的航母要小得多。它们不是核动力航母，皇家海军选择了常规电力推进系统。此外，伊丽莎白女王级设计的是在滑跃甲板帮助下，支持舰载机的短距/垂直起降。
据建造该舰的大企业称，该舰最多可搭载36架F-35B战机和4架携带“瞭望台”空中预警系统的直升机。
另一种可能是，“伊丽莎白女王”号的舰载机联队配备12架“支奴干”（或“梅林”）直升机和8架“阿帕奇”武装直升机。现在还不清楚这支英国舰载机联队最终将怎么配置。
从总体尺寸来说，伊丽莎白女王级要比尼米兹或福特级航母小。这艘英国军舰长约280米，飞行甲板的宽度约为70米。
英国广播公司网站6月27日报道称，英国皇家海军最新建成的“伊丽莎白女王”号航空母舰26日晚首次驶离母港开始试航。
这艘航母是英国皇家海军在建的两艘大型航母中的一艘，它是在苏格兰的罗塞斯船坞下水的。
这艘海上“巨无霸”也是英国皇家海军迄今为止最大的战舰。这艘航母服役后，将载员一千多人、并能搭载40架战机。这艘航母的横空出世对于英国皇家海军而言意义重大。
英国皇家海军建造这两艘全新航母“伊丽莎白女王”号和“威尔士亲王”号的费用超过60亿英镑。这艘航母排水量6.5万吨、最大航速为25节。该航母的战机飞行甲板长达280米、宽70米，能装下约三个足球场。它是第二艘被命名为“伊丽莎白女王”号的战舰。
最初在这艘航母上服役的船员总数大约为700人。在全部舰载机就位后，在该航母上服役的船员人数将达到1600名。
“伊丽莎白女王”号航母内的管道总长度达36.4万米。“伊丽莎白女王”号和“威尔士亲王”号两艘新航母建成后，每艘航母上储备的食品都能满足全体船员45天的需求。
统领这艘航母的舰长杰里·基德表示，这艘航母对于英国享有全世界海军强国的声望至关重要。他说：“航母能秀肌肉。我认为在展现军事实力上，任何国家都没有什么能像航母那样具有象征意义。”
不过这艘“巨无霸”试航也有麻烦，主要是来自技术问题和人员短缺。这两大因素都有可能影响这艘航母被正式部署的时间。
英国国家审计局在3月份就说过“风凉话”。该机构称新航母建造项目已进入“关键阶段”，在管理上存在许多风险。
作为回应，英国国防部承认“有挑战”，但发誓将在2026年前让两艘新航母全部正常运行。
目前，技术问题已经让这艘航母试航的时间晚了3个月。虽然英国国防部保证它能在2020年前处于作战状态，但英国国家审计局唱反调，说他们预计不可能。英国皇家海军预测，俄罗斯军方将密切关注这艘航母的试航。
总之，想要看到这艘巨大的“伊丽莎白女王”号航母到了全部战机布满甲板的时候，估计还得再等几年。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost