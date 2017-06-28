新书披露美国“末日地堡”秘闻：白宫地下掩体“最神秘”

随着核威胁隐隐逼近，美国正在掸落那些有着几十年历史的地堡中的灰尘，以应对梦魇于万一。数十年前，美国曾打算用这些地堡保护政府官员。在《雷文罗克：美国政府秘密自救计划的故事——而我们其他人将面临死亡》一书中，记者加勒特·格拉夫带领读者回顾了美国政府的世界末日秘密计划60年来的风风雨雨。借助数百份新解密的文件，这本书披露了有关美国密级最高的一些地堡的闻所未闻的情报——这些神秘的地方有雷文罗克、韦瑟山等。全文摘要如下：
雷文罗克：北卡罗来纳州利灵顿，供军方使用
雷文罗克修建在距离戴维营不远的地方，用于在危机时期安置军方，是美国国防部乃至总统的备用办公场所。该地堡于1948年动工，对外一直遮遮掩掩。
雷文罗克在1953年启用，它的设计初衷是“成为大型军事应急中心的核心支柱”，足以容纳大约1400人。地堡设置了两道34吨重的防护门，挖掘了1000英尺（约合305米）长的隧道，以缓解核弹爆炸的破坏力。整座设施建成后经历了数次改造——新建一些设施，并进行技术升级，还安装了空气过滤系统。据信现在的雷文罗克能够容纳3000名到5000名政府雇员（家属禁止入内）。
彼得斯山：弗吉尼亚州阿巴拉契亚山脉，供情报机构使用
格拉夫说：“位于弗吉尼亚州的彼得斯山表面上是美国电话电报移动通信公司（AT&T）的通信站——那里的直升机停机坪上至今涂有AT&T的标志，但实际上是AT&T‘办公计划’六处秘密设施中的一个。近些年，该设施进行了耗资6700万美元的整修，以便在华盛顿遭受袭击时成为情报机构重要的备用办公场所。”
韦瑟山：弗吉尼亚州布卢蒙特，供文官政府使用
发生危机时，总统有可能去诸多“世界末日”设施中的任何一个，不过一般来说，韦瑟山是用来安置美国政府文职领导层的，这包括总统、最高法院大法官、内阁官员以及一些国会高层领袖。
雷文罗克启用一年后，美国开始修建韦瑟山，这里曾是气象局的气象台。在成千上万吨绿岩上开凿的条条隧道连接到一座名副其实的地下城市，足可容纳成千上万的工作人员。在肯尼迪任内，这座地堡进行了扩建，修建了污水处理设施、饮用水水库，甚至有了自己的消防部门和治安部门——这一切都藏在地下。
北美防空司令部：科罗拉多州科罗拉多斯普林斯市夏延山，防空使用
与雷文罗克和韦瑟山不同，军方从来没有对外掩盖北美防空司令部的存在。
这项难度很大、为期三年的工程于上世纪50年代开始修建时，人们第一次认识到高空核爆后产生的电磁脉冲可能造成严重伤害。
美国在夏延山挖了五处洞穴，在里面修建设施储存水和燃料。那里甚至还有一个地下湖，需要乘坐划艇巡游。最早，美国投入将近4000万美元，安装最先进的计算机和电子设备，包括三台房间大小的飞歌212计算机和15块控制台显示器（都是当时最尖端的技术）。一旦发生紧急情况，北美防空司令部可以供1000人生活一个月。
这处设施每年需要大约2.5亿美元的运营费用，五角大楼原本就要关闭这处设施了。但是在9·11事件发生后的五年里，美国投入了大约7亿美元安装通信设备并更新计算机。2004年，美国又启动了一项1500万美元的计划，将主指挥中心的面积几乎扩大了一倍，以便容纳更多工作人员。
白宫前草坪：华盛顿特区，供总统及重要官员使用
在所有地堡中，最神秘的要数这处正位于美国首都心脏位置的设施。
格拉夫说：“白宫地底下无疑有一座掩体，即总统应急处置中心，9·11事件当天，有关方面就迅速将迪克·切尼送往这里，切尼那天也是在这里协助指挥的。这是一个很小的地方，不打算长期使用，只是为了保护几十人数小时时间，它的历史可以追溯到富兰克林·罗斯福时代，美国人最早修建这座掩体是为了防范纳粹突袭。”
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