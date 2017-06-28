特朗普“治国”倚重海军陆战队

特朗普是美国总统，但负责国防政策、军队和边境安全的都是海军陆战队成员。勒琼军营周围是特朗普的“票仓”。这个位于北卡罗来纳州杰克逊维尔附近的庞大军营是4.6万名海军陆战队员的大本营，许多退役的老兵都在此安家。去年11月，特朗普赢得了这个选区2/3的投票。他对军队的尊重安抚了这块美国腹地的大多数人。
来自得克萨斯州拉夫金的泰斯说，美国民众让特朗普入主白宫，因为我们厌倦了精英主义。”7年前泰斯的儿子马修与年轻的海军陆战队军官罗伯特•凯利一同服役。后来，罗伯特在阿富汗执行任务时被路边炸弹炸死。罗伯特的父装、前海军陆战队将军约翰•凯利现任国土安全部长。
另一位前海军陆战队将军詹姆斯•马蒂斯现任国防部长。参谋长联席会议主席约瑟夫•邓福德是第二位担任此职的海军陆战队将军。新任特勤局局长特克斯·奥尔斯是退役海军陆战队少将，他曾任战斗机教官，并曾执行300个小时的作战飞行任务。
现年66岁的马蒂斯、67岁的凯利和61岁的邓福德都曾在美国入侵伊拉克期间在海军陆战队第一师服役，当时三人分别是少将、准将和上校。三人都来自劳动阶层的家庭，顾不上摆架子。泰斯说:“他们代表了普通的美国民众。“
马蒂斯和凯利都对特朗普忠心耿耿。海军陆战队的座右铭就是“永远忠诚”。当凯利在电视上为备受枇评的穆斯林入境禁令承担全责时(尽管他事先并不知道这项计划)，马蒂斯与特朗普在一起。据几位将军的朋友透露，特朗普当时对马蒂斯说:“这真不可思议。从来没有人为我这样做过。”马蒂斯回答说:“我们来自海军陆战队。这就是我们要做的。您已经承受了足够多的压力，让们帮您分担—些。”
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