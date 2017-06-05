美军研发多目标杀伤拦截器 美媒：可将朝鲜导弹炸出天外

英国《每日邮报》网站6月3日发表题为《能将朝鲜导弹炸出天外的“杀伤拦截器”：五角大楼加速一个耗资2.6亿美元、研制能同时消灭数枚弹头的武器的项目》的报道称，五角大楼已加速其研制多目标杀伤拦截器的计划——这种弹头拦截器能同时化解多个威胁。
五角大楼要求获得2.59亿美元预算、旨在加速这种技术的研发并在2025年前获得“经过验证的能力”，这一时间比此前预计的早5年。
美国防务一号网站报道，这一举动是在朝鲜据信正在研制能发射假目标的导弹的背景下做出的。但官员们说，此举并非是对任何特定威胁的回应。
导弹防御局一名官员在电子邮件中对防务一号网站记者说：“我们加快了多目标杀伤拦截器项目研发阶段的进度，以在2025年前获得经过验证的能力。”这名官员说，这“不是对任何特定情报的回应，而是为了领先于未来可能出现的威胁”。
导弹防御局上月与波音公司签订了一项价值5860万美元、为期35个月的合同，以验证这项技术。
防务一号网站称，此种“杀伤拦截器”能够同时化解数个威胁——不论是数个弹头，还是一个弹头及其多个假目标。
就在数天前，五角大楼在位于加利福尼亚州的范登堡空军基地试验了一枚陆基中段防御拦截导弹。用此项技术拦截了太平洋上空的一枚模拟洲际弹道导弹。
据称，此次试验获得了成功。视频显示，拦截导弹呼啸着飞向模拟弹头，然后相撞，化为一片光与火。
但是，随着武器能力持续增强，美国政府致力于始终领先于不断发展的威胁。
防务一号网站称，这些威胁中包括能够发射假目标、迷惑拦截器的导弹这种可能性。
导弹防御局去年发布的一项声明称，“发展多目标杀伤拦截器的根本原因是，我们能够在一枚拦截导弹上装备的杀伤拦截器越多，我们的陆基中段防御系统具备的拦截能力就越强”。
这项技术最终能够“使我们的导弹防御体系发生革命性变化”。
五角大楼希望看到，继2015年与波音公司签订一项初步研究合同后，如今多目标杀伤拦截器项目能进入一个新研发阶段。
波音公司称，多目标杀伤拦截器将增强拦截导弹发现飞向美国的导弹、并在空中予以摧毁的能力。
波音公司下属部门的保罗·吉里说：“我们的多目标杀伤拦截器概念给了导弹防御局在更有效、更经济地消除威胁方面的灵活性。”
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