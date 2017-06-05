日媒称自卫队宫古岛基地将开工：遏制解放军进出宫古海峡

日本《产经新闻》6月4日发表题为《自卫队在宫古岛的驻地将于8月开工》的报道称，日本防卫省为在冲绳县宫古岛部署陆上自卫队警备部队和导弹，将于8月开始驻地建设。在那之前，本月内将购买建设用地。
报道称，继去年3月在冲绳县与那国岛部署陆上自卫队沿岸监视队以后，现在又首次在宫古岛建设实战部队基地，由此，日本为应对中国威胁而强化西南地区防卫的工作将进入新阶段。
早前冲绳本岛以西是没有部署陆上自卫队的防卫空白地带，但现已在与那国岛部署沿岸监视部队，还将在宫古岛和石垣岛部署可迅速应对战事的警备部队，以及地对空、地对舰导弹。防卫省将于本月在石垣市面向居民召开说明会，为征得该市同意而进行最后协商。
防卫省已就宫古岛的部队部署问题，在2016年度预算中列入了108亿日元（约合0.98亿美元），用于购买土地等等，但因当地部分居民发起抵制运动，与当地的协调没有进展，也未能获得用地，超过一半的经费被转入今年年度预算中。
部署部队问题在今年1月举行的市长选举中成为焦点话题，去年6月表示考虑同意部队部署的时任市长获得连任，防卫省赢得了可以推进部署计划的环境。
防卫省在拟建成驻地的高尔夫球场结束测量工作、签署土地买卖合同后，将于8月开始平整地基。据悉，如果驻地设施建设工作有效推进，有可能在3年时间里完工，2020年就可以部署部队。
报道称，冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡最宽处约300公里。要遏制中国海军舰艇出入，必须在冲绳本岛和宫古岛上部署陆上自卫队12式地对舰导弹（射程约200公里），否则不能覆盖整个海峡。因此，部署部队成为当务之急。
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