欧洲军备“寒酸”，已无力自保

美国《华尔街日报》网站6月2日发表题为《欧洲应对“空心化”部队》的报道称，去年，驻扎在波罗的海沿岸的德国413轻步兵营的官兵曾向记者抱怨，他们没有足够的狙击步枪和反坦克武器，没有合适的军用车辆。
他们在演习期间对前来调研的议员说，部队没有足够的弹药模拟战斗场景，官兵们被要求凭空想象出枪炮声。
由于军费连年缩水，欧洲各地部队都深受武器短缺的困扰，无论陆军、海军、空军，还是网络部队。
美国总统特朗普5月在北大西洋公约组织的新总部批评欧洲领导人在国防上投入不足，要求他们付清拖欠的军事账单，引起了欧洲人的不满。
多名欧洲现任和前任官员迅速指出，北约成员国不欠美国人钱，但他们同时承认特朗普没有说错：欧洲确实没有保卫自己的能力。
2015年11月发生巴黎恐袭案后，比利时增派数百名军人巡逻布鲁塞尔街巷，却不得不从美军那里调用1000套防护装备。
英国皇家海军目前拥有19艘驱逐舰和护卫舰。1982年福克兰群岛（阿根廷称马尔维纳斯群岛——本网注）战争期间，这个数字是55艘。
想要打仗或者预防战争，光靠子弹和炸弹是不够的。军人和重装备必须运到前线，这就需要大量飞机、直升机和卡车。军械库必须做好补给弹药的准备。军队必须做好自卫和反击的准备，由此需要各种专门的武器。在欧洲，所有这些都供应不足。
虽然近年来美国国防预算屡遭削减，但美国军费开支仍然远超欧洲，美军常规部队的训练水平和装备水平通常高于欧洲军队。据北约测算，美国军费预算高达6800亿美元，高于北约欧洲成员国的总和，即2420亿美元。
数十年来，欧洲人一直努力通过更高效的方式建设军事硬件、组织部队。这项工作屡屡遭遇失败、延期和妥协。欧洲官员坦言，欧洲盟国现在的战斗力不足美国六分之一。
美国从很久以前就开始批评欧洲人在国防上投入不足。有欧洲官员指出，俄罗斯2014年吞并克里米亚以及后来的干涉叙利亚行动真正敲响了警钟。两次行动都展现了俄罗斯的新战术和新武器。突然之间，长期受到忽视的冷战武器再次获得关注。
英国《简氏国际装甲战车》杂志编辑克里斯托弗·福斯说：“俄罗斯地面部队正在推动近50年来规模最大的现代化进程。其新型车辆的作战能力比北约现有装备高出一个档次。”
有美国和欧洲官员认为，防止俄罗斯在北约边境挑事的最好方法是，让全世界都知道，北约的火力足以赢得任何冲突。
想要实现这样的威慑力，北约需要克服重重困难，不断减少的坦克数量就是一个例子。
冷战期间，荷兰拥有445辆主战坦克。2015年，荷兰着手卖掉它的最后60辆坦克，还有运输直升机和多艘扫雷艇。相反，荷兰派士兵去操作德国的坦克。
但德国同样在削减坦克规模。他们在冷战期间拥有多达2125辆“豹”-II型主战坦克，但到去年秋天，德国的坦克保有量只有244辆，而且只有略多于半数的坦克能够随时投入战斗。
缩水的不仅仅是坦克。去年，德国旗下48架NH-90型运输直升机和123架“台风”战斗机当中，分别只有大约9架和40架能够随时投入使用。
类似情况在欧洲非常普遍。据欧洲官员介绍，法国近日仅仅派出5辆坦克和300名军人加入一支在波罗的海地区新组建的北约部队，原因之一是非洲、叙利亚和巴黎街头任务牵扯了法国军队太多精力。
史上享有盛誉的英国皇家海军眼下没有航空母舰可用，他们还在等待两艘新航母交货。当2021年“伊丽莎白女王”号航母起航时，英国可能要先借用一阵美国海军陆战队的F-35B战斗机，因为英军采购的机群仍在建造当中。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost