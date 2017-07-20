中国成电动汽车潮流推动者

《瑞士商报》网站7月18日发表文章称，中国对电动车的未来作出决定性的贡献。但是业内专家对于这种新技术的未来发展还存在着怀疑。他们的理由是，电动车的生态意义不大，而且行驶里程过短。然而技术方面的选择似乎已经作出，而且是出于完全不同的原因。文章具体摘要如下：
沃尔沃不久前把自己打造成了出行潮流的确立者。这家瑞典汽车制造商宣布，从2019年起，它将不再生产仅靠内燃机驱动的小轿车。同时沃尔沃谈到了汽车史上的一个“新的篇章”。
然而，很长一段时间以来，并非所有的业界人士都持这种看法。几个月前，马自达的欧洲区总裁杰弗里·盖顿在一次采访中说，这家日本汽车制造商并不认为未来属于电动车。虽然马自达到2020年之前将比目前生产更多的可替代能源车辆，他说，“但是混合动力或者是电动车对我们的规划来说并不是核心”。
到底沃尔沃和马自达谁是对的，事实将告诉我们。但在瑞士能源研究卓越中心的负责人、专门从事高效出行研究的苏黎世联邦理工大学教授康斯坦丁诺斯·布卢霍斯看来，有一个趋势是非常明确的。“眼下很多迹象表明，未来的小轿车将是电动车，”他在接受瑞士通讯社采访时说。
布卢霍斯认为，这主要有一个原因——中国。中国为汽车生产创造了新的环境，他说。除了国家庞大而且很多中国城市空气污染严重之外，特别是一个严格贯彻的产业政策对此也具有决定性的意义。
事实上中国以自行为本土汽车市场进行生产为目标。单是鉴于本土市场的巨大规模，中国就将成为汽车超级大国以及未来汽车技术的基准。而中国政府系统性地选择电动车是因为技术和供电工程等方面的原因，布卢霍斯说。
中国工业在汽油发动机方面没能追赶上与西方汽车制造商的差距。但在电动车方面，中国不仅拥有所需的原材料也有主导市场的产业能力和财力，这位汽车专家说。“因此中国掌握着影响这一潮流的所有杠杆。”
在这一背景下，沃尔沃希望成为电动车方面的先行者就没有什么可奇怪的了。从2010年开始，沃尔沃就属于中国吉利汽车旗下。对西方汽车制造商或者是配件供应商的收购可能也是中国扩张战略的一部分。
布卢霍斯表示，中国选择了电动车。“如果向新能源和扩建输电网投入十分大量的资金，这种转型也可能在控制碳排放方面大获成功。”在这一背景下，布卢霍斯也建议欧洲国家加强产业政策方面的投入。
“特别是在电池方面，欧洲工业没有产生依赖性非常重要，”他说。在生产方面它已经落后了。此外中国通过在非洲确保重要的电池原材料的探矿权，进一步巩固了自己在这个未来市场上的地位。
但是电池也是电动出行技术上的一个薄弱环节。照布卢霍斯的说法，被称为重大进步的快速充电是个谬见。因为到目前为止还没有电池能够长期经受这样的快充过程。
即便在这个不利于电动车的论据上，布卢霍斯对于电池价格和政策影响的说法也不容忽视：“我们所有人都低估了价格下降的速度以及政界在降低汽车碳排放方面全力以赴的程度。”
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