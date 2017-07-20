全球首例儿童双手移植术获成功

法媒称，世界上第一个接受双手移植手术的儿童现在能够自己写字、吃饭和穿衣。在实施手术18个月后，有关医生今天说，这项突破性的手术取得了成功。
据法新社7月18日报道，刊登在《柳叶刀·儿童与青少年健康》杂志上的这份报告是医院方面首次正式公布术后情况。现年10岁的齐恩·哈维在2015年接受了双手移植手术。
为哈维实施手术的费城儿童医院的医生桑德拉·阿马拉尔说：“术后18个月，这名儿童更加独立，而且能够完成日常活动。”
阿马拉尔医生说：“他的情况持续好转。他每天接受理疗和社会心理辅导，前者是为增加双手的功能性，后者是为应对手术的需要。”
哈维在两岁时，因为患败血症而接受了双手和双脚的截肢手术。此外，他还接受过肾脏移植手术。
在接受双手移植手术前，哈维已经在服用抑制肾脏排异反应的药物。这是他被选定接受10多个小时双手移植手术的关键因素之一。为防止身体排斥移植器官，患者必须长期服用免疫抑制药物。这些药物具有引起糖尿病、癌症和感染的风险。
医生对哈维及其家人面临的成功与挑战进行了评估，称一支庞大的专业团队竭尽全力帮助他们度过了难关。
报告称，哈维的双手出现过8次排异反应，其中术后第4个月和第7个月的排异反应非常严重。但所有的排异反应都被免疫抑制药物逆转，而且均未对哈维的双手功能产生影响。
目前，哈维仍需服用4种免疫抑制药物和一种类固醇。
阿马拉尔医生说，尽管从功能性的角度看，手术效果不错，哈维正在从移植手术中受益，但手术对哈维及其家人提出了极高的要求。
报告称，在移植双手之前，哈维“利用残肢或专业工具，通过适应性步骤，拥有有限的自己穿衣、吃饭和洗漱能力”。
哈维的母亲希望，有朝一日他能自己穿衣、刷牙，自己切割食物。而哈维则希望自己能玩攀爬游戏，也能手握棒球棒。
移植给哈维的双手来自2015年7月死亡的一名儿童。术后几天，哈维就发现，他可以利用残肢的韧带让手指活动。
报告称：“神经重新生长意味着，术后大约6个月内，他就能控制移植手的肌肉并感知触碰，同时能够自己吃饭并持笔写字。”
术后8个月，哈维已能使用剪刀并用蜡笔作画。术后不到一年，他就能用双手挥动棒球棒。定期与一名心理学家和一名社工见面也是康复过程的一部分，目的是帮助他适应移植手。
扫描结果显示，哈维的大脑正在适应移植的新手，控制手部动作和感知能力的新路径正在形成。
研究人员提醒说，在推广儿童手移植手术之前，需要进行更深入的研究。
报告称：“世界上首例儿童双手移植手术在充分考虑了各种因素的情况下获得成功。”
世界上首例成人手移植手术在1998年完成。
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