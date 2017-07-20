美“子承父业”几率最高20种职业 农民和医生居前两位

美媒称，说到职业，我们追随父母脚步的可能性超出常规。而如果父母从事某些特定职业，那么对我们中的一部分人来说，这种可能性要大得多。
据美国石英财经网站7月18日报道，根据本网站对《综合社会调查》的分析，农民和医生“子承父业”的可能性最大，其几率远远高于其他职业。分析采用了美国人口普查所用的职业定义。《综合社会调查》是一项一年两次的美国社会调查，由芝加哥大学完成。
在1994年至2016年的调查中，56%的农民表示，其父母有一方也是农民。考虑到成为农民往往是因为继承了农场，这似乎合情合理。但更出人意料的是，约有17%的医生表示，其父母有一方也是医生。
以下是100种最常见职业中，“子承父业”可能性最大的20种职业。估值基于样本，误差大概在2个百分点以内。
农民/农场主（56.3%）、医生（17.1%）、其他农业劳动者（15.5%）、管道工（13%）、管家（11.5%）、机械师（11%）、律师（10.6%）、木匠（10.1%）、建筑经理（9.4%）、卡车司机（9.2%）、电工（8.9%）、其他生产劳动者（8.4%）、警察（7.8%）、小学教师（7.4%）、零售主管（7.2%）、油漆工（7%）、装配工（7%）、家庭健康护理师（6.7%）、电子装配工（6.6%）、保险经纪（6.4%）。
在最有可能“子承父业”的职业排名中，卡车司机仅位列第十。主要原因之一是，卡车司机人数众多，是律师人数的4倍多。所以，尽管一名卡车司机的父母有一方也是卡车司机的几率较大，但这实际上并非“子承父业”程度特别高的职业。就典型的“子承父业”职业来说，子女与父母之一是同行的几率是普通人的10倍以上，而卡车司机“子承父业”的几率只是普通人的5倍。
以特定职业“子承父业”几率相较于普通人的倍数来衡量，排名最前的是医生、律师和管道工。举例来说，所有受访者中仅有0.3%表示其父母有一方是医生，却有17%的受访医生表示其父母有一方是医生。这说明，医生“子承父业”的几率大约是普通人的50倍。
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