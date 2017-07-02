李显扬解释为何公开李光耀故居争议

继李玮玲在facebook发言批评新加坡总理、李氏家族大哥李显龙是“不孝子”之后，李显扬同日又发文章，解释为甚么要将父亲李光耀故居争拗放到公众面前。他直言没有其他渠道发言，是李显龙的秘密内阁委员会逼到他们走到这一步。
强调李光耀意愿：拆除故居是正事
李显扬先重新介绍自己，是新加坡“国父”李光耀的幼子，也是现任总理李显龙的弟弟，强调自己总想低调，避过公众的关注，他不是政客，也从不想做政客。他指很多人问他及姐姐李玮玲为甚么要将家事公开，引发国家的矛盾，“答案是因为我们被显龙的秘密内阁委员会逼使的”。
他赞扬父亲为新加坡的贡献，及对他们几个孩子的教育，称父亲相信自己死后要拆除故居，才是对新加坡正确的事，因为认为新加坡需要专注在未来而不是悼念。“我的父亲任命我和姐姐为执行人，是他预期的，也信任我们能确保他的愿望被尊重。不幸地，我们的兄长显龙及他的妻子何晶，私底下激烈地反对拆毁。”
原不想涉足政治 只为父母而“正直行动”
李显扬说当他们希望提醒新加坡人李光耀最后的愿望时，受到来自李显龙的大规模及有组织的反对，指李显龙不想父亲的愿望被记住或者实践，不惜利用权力及影响力去阻挠，以达到李显龙及何晶的个人政治目标。
李显扬表示：“在那一刻，我可以对自己说，这对于我实在太多了，政治世界不是我的世界，我可以让事件如他们所愿，这不值得。要我保持低头很容易，为甚么要引起公众的抗议，遭受人格谋杀，甚至被流放呢？做正确事不是易事。”但他指要按父母的预期，有尊严及正直地行动，所以就选择公开事件。
他指公开事件后很多人接触他，有些人指责他扰乱国家稳定状况，又怀疑他是为了故居的利润。他强调自己无意这样做，只是按父母意愿做事。“我们的父亲，和我们都是，认定政府有能力去保留故居，没有人可以站于法律之上。我们只是很伤感，这实际上是显龙利用权力及国家的工具去达到保育故居，达成他个人的目的，同时又扮演一个光荣的儿子。”
李光耀故居的争议持续多日，李显龙将会在下周一（3日）在国会接受提问。不过早前李显扬质疑“没有信心事件的来龙去脉会得到公平、透明及完整的表述。”（HK01）
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