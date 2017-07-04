人工智能将改变律师行业

人工智能在律师事务所的应用迫使职业律师在不远的将来不仅要掌握相关专业知识，还要具备使用机器人开展工作的能力。虽然应用尚不普遍，但是大律所已经开始内部研究人工智能的价值并将它们应用到工作中，目的是提高盈利能力。对于律所而言，人工智能已不再是巨大威胁，而是日常内部管理和改善与客户关系的帮手。
然而，律师行业对人工智能的适应过程意味着专业上的改变。律所使用人工智能，对律师的其他技能也提出了要求，他们不仅需要具备专业知识，还要具备适应变化以及编程的知识，这对于以后在律师事务中发展和使用技术是非常重要的。
事实上，这种适应对于法律专业人士来说非常重要。世界经济论坛最近表示，数字化意味着210万个工作岗位的创造和710万个岗位的消失。尽管如此，国际律师协会还是很乐观，并在最近发表的关于人工智能和机器人及其对工作场所影响的报告中指出，律师被机器人替代的风险低于5％，同时强调要注意律师专业面对的变化。
《金融时报》也赞同这份报告的乐观看法，同时指出，律师日常使用的23项技能中，只有5项有可能被机器人替代，包括准备法律程序资料、按顺序保存档案或寻找相关材料等等。而这些方面的工作，有些大型律所已经使用机器人替代完成。
大型国际律所不是唯一使用智能工具的机构。伦敦大学学院、设菲尔德大学和宾夕法尼亚大学的研究人员成功预测到欧洲人权法院584宗案件中79%的判决，而西班牙一所大学5年多前就开发出一款计算软件，对美国最高法院判定的预测准确率翻83% 。尽管有上述例子,仍有一些律所对使用新技术心存疑虑，主要原因除了计算软件有可能出错和网络袭击风险以外，缺乏相关立法也是原因之一，欧洲专利法并不对科学发现、理论和数学方法进行专利保护。
英国市场在很多领域代表着发展趋势，法律部门也不例外。美国律所是最早考虑使用人工智能的，现在84%的办公室认为引入人工智能不是一种时尚，而是一项战略性义务，三分之二的美国律所正在推行这项战略，利用各种特殊信息工具提高工作效率，让律师专注于真正需要提供附加值的工作。
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