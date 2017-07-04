中国粮食需求愈加旺盛：中企全球找食材

日媒称，在拥有约14亿人口的中国，人们的食欲似乎一直且越来越旺盛。中国人对食物的追求，促使世界各地都在改变作物的栽培方式和销售模式。中国人的平均饮食水平已经接近美国。为了满足中国人的胃口，企业不得不频繁飞往世界各地，为中国人寻找合适的食材，无论是培根还是香蕉。
据日本《富士产经商报》7月3日报道称，即便中国人已经开始在发展中国家购买或租赁农地，在海外经营农场或牧场，但似乎仍然无法满足中国人日渐增加的胃口。而与此同时，亚洲、非洲和南美洲的人口都在显著增加，这些人也都需要各种食物。
报道称，中国将农业改革视为重中之重。改革包括四个领域，一是市场管理，二是农场效率的提高，三是抑制耕地减少，四是食品进口。但无论怎样改革，食物的供求平衡都是关键。中国在种子、水源、机器人和数据库上投入了大量资金，希望能够帮助农场实现可持续增产。
近十年，中国扩大国内粮食生产的主要手段收效甚微。中国必须尽早在该领域收获一些成绩。
报道称，根据联合国的报告，过去一段时间，中国的农业用地在减少。然而，地方政府仍然继续将土地用于能够获得高额回报的房地产开发。
有报告指出，中国现存的农地当中约有20%已经遭到污染。中国当局应该警钟长鸣。另外，中国的地方媒体和社交媒体上，频频有各种涉及食品安全的丑闻曝光，引发了国内消费者不小的恐慌。与十年前相比，中国消费者的食品安全意识有了大幅度的提升。
报道称，正是中国人饮食生活的变化，推动了中国在海外保障食材的动作。全球牛肉对中国的出口在这十年间巨幅增长。作为家畜饲料的大豆进口增速也十分惊人。中国生产的大豆早就不能自给自足了。
为了确保食物，中国和人口暴增的南半球国家展开了激烈竞争。根据联合国的一份报告，2050年世界总人口有可能会达到97亿，食物竞争会愈演愈烈。
报道称，十年前，世界还习惯于拿经验主义应对未知领域。明明粮食产量很少，却还迅速普及生物燃料，导致出现全球范围内的粮食危机，引起一部分发展中国家物价暴涨甚至发生暴乱。
现在，对于中国来说，最好的选择就是效仿多数发达国家的做法，改变人们的饮食生活习惯。中国国家卫计委也已经认识到了国民饮食健康的问题，开始重视全民预防肥胖和糖尿病，呼吁国民减少肉类和不健康食品的摄入，多食用新鲜的水果蔬菜。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost