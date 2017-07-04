法国石油巨头道达尔重返伊朗 开发天然气田

法媒称，法国石油巨头道达尔将于3日领衔国际财团与伊朗签署一项48亿美元的南帕尔斯天然气田开发协议。
法国《回声报》网站7月2日报道，有什么能比一份大合同更好地庆祝自己的回归呢？在对伊朗制裁得以解除的两年之后，道达尔将成为第一家回到伊朗的西方石油公司。2016年11月初，道达尔曾与伊朗签署了一份协议议定书，如今即将完成目标。2日，伊朗石油部宣布，道达尔将于3日在德黑兰签署一份为期20年的南帕尔斯第11期天然气田开发合同。
报道称，道达尔将与波斯石油公司和中国石油天然气集团公司共同运营这个大项目，三家公司入股比例分别为50.1%、19.9%和30%。道达尔的发言人强调说：“我们很骄傲能够成为在伊朗签署首个伊朗石油合同的国际企业。”
南帕尔斯位于伊朗和卡塔尔交界的波斯湾里，是世界最大天然气田。伊朗石油部指出，第11期的开发成本估计为48亿美元，开发后的日产量为37万桶，将从2021年起投放当地市场。
报道称，该项目将分为几个阶段进行。第一阶段将建造两个平台、30个生产井以及两个将气田与陆上天然气处理设施相连的天然气管道。仅这一阶段就将花费20亿美元，其中道达尔将出资10亿美元。第二阶段将铺设海底压缩设施。
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