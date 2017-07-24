Grab获滴滴和软银20亿美元投资，估值超过60亿美元

7月24日上午消息，Uber在东南亚最大的竞争对手Grab周一宣布，公司预计将从新一轮融资中筹集25亿美元资金，其中20亿美元来自中国打车应用滴滴出行和日本软银集团。
滴滴表示，此轮融资规模可能再增加5亿美元，从而引入新老投资者的更多资金。Grab发言人证实，软银的Vision Fund科技基金并未参与本轮融资，该公司直接通过软银集团获得资金。
知情人士证实，此轮融资将给予Grab超过60亿美元的估值，较2016年9月融资7.5亿美元时30亿美元的估值翻了一番。
从本质上讲，滴滴和软银都通过本轮融资加倍下注，认定Grab将在东南亚市场击败Uber，就像滴滴在本土市场击退Uber一样——Uber去年8月同意将中国业务出售给滴滴。在Uber同意把俄罗斯业务出售给本土竞争对手Yandex后，这种预期进一步加强。
Grab的业务范围覆盖东南亚7个国家，号称下载量超过5000万次，平台司机总数达到110万。
Grab运营着东南亚最大的交通网络，是该地区活跃度最高的移动平台之一；总下载量超过5000万。公司拥有本地区规模最大的车队，超过110万名司机在东南亚7个国家65个城市提供专快车、顺风车、摩托车、出租车和拼车等服务。
Grab日订单量近300万，在第三方出租车打车市场占有95%的份额，在私家车打车市场占有71%的份额。2016年12月，Grab也推出了无需现金的充值支付方式GrabPay Credits。
Uber并未披露东南亚业务的数据，但令Grab感受到威胁的重要对手是Go-Jek，这家印尼自行车和汽车应需平台被普遍视作该国的市场领导者。
滴滴出行创始人、CEO程维表示：“Grab自出行行业起步，凭借市场实力、卓越技术和本土洞察，已在东南亚互联网经济中建立牢固的领先地位。滴滴和Grab的战略伙伴关系进一步深化，充分见证双方立足于世界发展最快的市场，同样致力于发掘本土化创新方案以应对全局性的城市发展挑战。我们期待与亚洲各社群及政策制定者通力合作，充分拥抱未来交通产业变革中蕴藏的巨大机遇。”
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