中国年轻人掀起占星学新潮

当中国年轻人问:“你什么星座? ”他们指的不是龙或鼠。
中国有自己的十二生肖，还有一些世界上最古老和最精细的算命技巧，而现在中国又有了新的痴迷：西方占星学。
在西方只能算是在小范围流行的占星学近几年在中国成为潮流，尤其是在年轻人中。
在餐桌上和咖啡馆里，朋友以及陌生人交换关于自己星座的小道消息和趣事。
在网络上,有数百万粉丝的社交媒体账号每周发布星座预测。在相亲网站上，用户把星座信息和其他基本信息列在一起，如年龄、薪资和是否有车有房。
从20世纪90年代起，西方占星学开始慢慢进入中国，大部分通过台湾的娱乐节目。
虽然像传统的中国属相等概念仍然很重要，但年轻人经常认为这都是“老一辈的做派”。而另一方面，他们认为西方占星学更加有趣。就像是西方人喜欢东方的传统——比如佛教——一样，年轻的中国人更喜欢西方占星学，因为他们认为占星学新潮，带有异国情调。
越来越多的中国人在做出各种人生重要决定时寻求古老的占星术帮助：情感关系、交朋友、生孩子，甚至是在招聘时。
阙刚建(音〉在中国南方城市常州做汽车销售公司经理，他说他是双鱼座，更擅长处理所谓软一点的业务。所以在招聘销售代表时，阙刚建考虑什么人最适合这份要求很高的工作，并且能与他形成互补。
他先列出了基本的要求——勤奋努力，有驾照以及会讲话，然后又在网络招聘帖中加上了另一条要求:“天蝎座、摩羯座和双子座优先。”
阙刚建在接受电话采访时说:“这三个星座的人一般都更加执著，不会轻易放弃。所以这只是为了节省时间，提高招聘效率。
在中国，“星座歧视”还不仅表现在这方面。近期举行的民调显示，4.3%的大学毕业生在找工作时遇到过星座或属相歧视。在百度百科上甚至存在一个词条“星座招聘”也就是根据星座进行招聘。
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