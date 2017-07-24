美外资审查机构今年对9宗计划提出反对 或伤及中企出海潮

英媒称，知情消息人士透露，美国外国在美投资委员会（CFIUS）今年迄今至少向九宗外资收购美国企业的计划提出反对。对中国海外并购潮而言，这一创纪录的数字预示着前景不妙。
据路透社纽约7月20日报道，这表明在特朗普总统治下，CFIUS正变得越来越谨慎。CFIUS负责审查外资收购是否会给美国国家安全带来风险。
因此，关注美国资产的中国企业和投资者可能面临更多障碍。与此同时，随着中资企业在海外频繁出手收购，中国政府也在限制国内资本流出。
2017年迄今，中资企业公布了87宗对美国企业的收购案，创下纪录新高，高于2016年同期的77宗。
报道称，知情人士称，年初以来CFIUS已向至少九宗交易涉及的公司发出信函，称根据旨在应对潜在国家安全风险的拟议措施，它们的交易将被阻止。
上述知情人士称，其中很多交易是科技领域的。代表企业处理CFIUS相关事务的律师表示，网络安全威胁数量上升以及科技飞速进步，加大了当局确定交易是否构成威胁的难度。
路透社称，该机构的初步阻止并不一定意味着交易立即被扼杀。
知情人士称，部分公司今年选择提交新的缓和措施，以便为交易案保留一线生机，其他公司则选择撤回申请取消交易。知情人士要求隐去姓名，因为CFIUS与公司之间的互动属于机密。
据路透社报道，CFIUS今年设法否决的交易大多数尚未被公布。经披露，已向CFIUS撤回申请并取消交易的公司包括美国电子产品制造商Inseego和得克萨斯州石油企业ExL石油管理公司。
相较而言，2014年全年，在CFIUS展开一项调查后，有九笔交易被取消。这是CFIUS公布官方数据的最近年份。
报道称，很多企业在监管文件中表示，已将重要交易提交CFIUS审批。
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