日本自卫队前高官鼓吹“拥美制华”：挺进印度洋

日本《读卖新闻》8月1日发表日本海上自卫队前幕僚长武居智久的文章《以美国为中心重构海洋秩序》称，当前，印度太平洋地区的海洋安全环境正在呈现复杂化、多重化特征。如果套用经济术语，我们面临的是从多家金融机构反复借贷而又无力偿还的“多重负债”局面。
在南海，菲律宾虽然与中国在安全上仍存在尚待解决的问题，但又必须得到中国的帮助。比方说，为遏制伊斯兰极端势力的海盗活动，邀请中国派遣海上警备力量，为摆脱经济困境寻求中国的经济援助。菲律宾对中国的“负债”接连攀升。
此外，菲律宾虽然期待为解决与中国之间的问题获得美国的帮助，但美国却并不让人信赖。东盟内部对美国的不信任感也在蔓延。
安全环境陷入这种“多重负债”局面，背后存在（东盟）对美国特朗普政府的疑虑和美日对东盟战略性经济援助不足的问题。
在印度洋，我们应当认识到，“一带一路”倡议与扩大中国在印度洋的影响力表里一体。
与多重负债的偿还问题一样，要改善多重化的海洋安全环境少不了长期视角。我们现在应当做的，是为恰当应对中国的海洋活动重构以美国为中心的海洋秩序。这并不是要把中国排除在外。
日本应当强化对印度洋各国的战略干预，通过经济援助和建设各国海上执法机构的能力为确保地区稳定发挥作用。作为实施干预的保障，日本必须增强防卫能力。未来加强海上自卫队与各国海军的合作、交流也是非常重要的。
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