中国游客50万元物品在西班牙4星酒店离奇被盗！连旧高跟鞋都没放过

行李放在4星级酒店房间内，去一楼吃个饭的时间，房间就被翻个底朝天……
这个假期，川妹子刘洁（化名）在西班牙过得太糟心！
“我们的护肤品、名牌手表、墨镜、新买的名牌包，甚至连一双穿过的旧高跟鞋都被盗了，总共价值达50万元。”刘洁现在仍在巴塞罗那，她在电话中告诉记者，她已经报警并委托了当地律师维权。
中国驻巴塞罗那总领事馆也向记者证实了这一事件：“在酒店里面，房门关闭的情况下被盗，我们碰到过，但非常少见。”
在这一被盗事件中，酒店是否只为存放在保险柜内物品的安全负责成为各方争论的焦点。
被盗：门窗并无被撬痕迹
7月22日，刘洁和两个闺蜜一起从成都出发，前往西班牙。在刘洁提供的行程单上，记者看到，她们预定的住宿都是4星酒店，并提供司机兼导游服务。
7月27日，他们抵达巴塞罗那，入住之前预定好的一家名叫Villa Olimpica Suites的4星级酒店。在此之前的行程还算顺利。“我们之前听说过在欧洲旅游，有户外被抢劫的情况。因此，我们每天出行很小心，把包包背在前面。”刘洁说，她们一路上的防范意识都很强。
然而，让刘洁没想到的是，防得了户外，没防住室内。行李放在4星级酒店房间里，也会被盗。
7月29日，晚上9点15分左右，她们关门后，到一楼大堂就餐。约45分钟后，她们回到房间。打开房门的一刹那，凌乱的行李箱让她们傻了眼。
“门窗都没有被撬开的痕迹。”刘洁告诉记者，小偷是如何进入的房间，让她百思不得其解。她们住的房间位于酒店的2楼，吃饭的地方在一楼大厅。且房间的楼下是酒店的露天酒吧，如有人员爬窗而入，会很容易被人发现。
蹊跷：只偷女性用品
“丢失的物品有新有旧，多种多样。”其中一位告诉记者，她回来洗漱后觉得就是下楼吃个饭，所以她将自己的卡地亚手表就留在了房间，没想到短短的四十五分钟就全都没有。但不幸中的万幸是当时她们下楼时将现金没有留在房间。
让她们感到蹊跷的有以下几点：
第一，29日他们出去前曾有楼层清洁工前来打扫，她们表示不需要，但对方还是进来帮她们整理了毛巾，之后下午一点她们离开酒店去逛街。
第二，案发当天她们一到楼下餐厅，就有服务员过来询问了她们是不是房客确认房间号，询问要不要将餐费计入房费统一结算（一般酒店餐厅都是先点东西，结账时才确认）。
第三，小偷偷主要是女性用品包括首饰、女士太阳镜、微单相机、护肤品、卡地亚手表一只、名牌包五个（LV、迪奥、宝格丽各一个 伊芙圣罗娜两个）都是连防尘袋包装一起拿走。但是一款古琦的男士包却没有拿。
第四，证件、信用卡没有拿，iPhone 7 Plus、iPad都没有拿，但是一双穿过的旧高跟鞋也偷走了。
“为啥要拿走一双穿过的高跟鞋？又为啥不拿走手机和银行卡？”这些问题让刘洁很疑惑。巴塞罗那一名华侨记者林烨来到现场了解情况。林烨在巴塞罗那生活了9年。“酒店房间内被盗，被盗的东西又这么奇特，我是第一次听说这种案件。”他告诉记者，在巴塞罗那这样的欧洲旅游城市，户外抢劫国外游客时有发生，但室内被盗非常罕见。
“我们多花钱住4星级酒店，就是为了安全。”刘洁愤愤不平地告诉记者，据她估算，这些被盗物品加起来的价格约50万元人民币。
8月1日，记者电话采访了中国驻巴塞罗那总领事馆，相关工作人员向记者证实了这一事件。中国领事馆也致电事发酒店表达关切，要求他们重视此案，特别是案件在酒店房门关闭的情况下发生。酒店方面承诺会调取监控，尽全力协助调查。领事馆将会继续关注此事。
争议：没放进保险柜不赔偿？酒店是否有免责权
在酒店内丢失财物，酒店能否赔偿？刘洁告诉记者，酒店方表示，酒店有免责声明，只有放进酒店保险柜的物品丢失，酒店才会负责。
“每个酒店的免责声明或不一样，但贵重物品应该随身携带。”订制刘洁一行行程的旅行社一名工作人员告诉记者。他们对免责声明不便发表过多看法。
对此，中国驻巴塞罗那总领事馆的工作人员认为，关于免责声明的具体内容，每个酒店可能有自己的规定。但就他个人的观点来看，只要拿到了酒店的钥匙，在房门关闭的情况下，酒店就有保护房间内物品的责任。
四川律师杨鹰认为，首先要明确财物是否在酒店被盗，其次应由警方鉴定失窃财物的价值。“50万是失窃者单方表述，应该由第三方核实。”此外，酒店的免责声明是单方行为，并非法律规定，因此并不能免除全部的责任。至于酒店应该承担多少责任？应该经过警方调查后做出划分责任。
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