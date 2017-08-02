美军推进微型无人机集群研究：成本低廉 可叠加

美国科技探索网站7月30日发表题为《投下微型无人机，成本低廉，易于叠加》的报道称，美国海军研究实验所一直在研究可叠加的小型无人机。有效载荷可以相互联系在一起，形成一个点对点自配置网络。该实验所将这个概念命名为“近战隐蔽自主无人一次性飞机”（CICADA）。
该实验所称：“CICADA本质上是一个飞行的电路板，它有极高的堆积因数和非常低的单位成本。”这种载具可以稳定滑行，滑翔比为3.5比1。《防御系统》月刊的乔治·利奥波德说，滑翔比“衡量的是一架无动力飞机在下降过程中前进的距离”。
利奥波德4月份曾就海军研究实验所正在开发的小型无人机撰写过文章。他说：“美国海军继续推进最先进技术的研发，将参与集群行动的单架无人机的尺寸缩小到手掌大小。”他还说，五角大楼正在利用微型和小型无人机演示并部署“先进集群行为”，研发CICADA就属于这一努力。
关于这种无人机的低成本，阿克曼说：“这些小家伙每架的成本约为250美元。”
它会有怎样的应用？海军研究实验所的丹·爱德华兹表示，化学和生物传感是有趣的想法。他还说，可以把其他电子产品放入其中，用于沿道路进行地震探测。
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